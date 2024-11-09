Yüksek ateş ve ishal semptomları öldürüyor mu? Uzmanlar ve bilim bakın ne diyor!

Yüksek ateş ve ishal, özellikle çocuklar ve yaşlılar gibi hassas gruplarda ciddi sağlık sorunlarına yol açabilir. Bu semptomlar, vücudun enfeksiyonla savaşma mekanizmasının bir parçası olarak ortaya çıkar ve bazen hayati tehlike oluşturabilir.

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Mehtap Acar, yüksek ateşin vücudun enfeksiyonla savaşma yöntemlerinden biri olduğunu belirtti. Dr. Acar, "Yüksek ateş, bağışıklık sisteminin enfeksiyonlara karşı verdiği bir tepkidir. Ancak, özellikle küçük çocuklarda ve yaşlılarda uzun süreli yüksek ateş ve ishal, ciddi komplikasyonlara yol açabilir" dedi.

İshal, vücudun sıvı ve elektrolit dengesini bozarak dehidrasyona neden olabilir. Bu durum, özellikle bebekler ve yaşlılar için tehlikeli.

Gastroenterolog Dr. Mehmet Kesikminare, "İshal ve yüksek ateş, vücudun sıvı kaybına yol açarak böbrek yetmezliği gibi ciddi durumlara neden olabilir. Bu semptomlar görüldüğünde mutlaka tıbbi yardım alınmalıdır" şeklinde uyardı.

Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Dr. Zeynep Arslan, "Yüksek ateş ve ishal, vücudun enfeksiyonla savaştığını gösterir; ancak bu durumun uzun sürmesi, ciddi sağlık sorunlarına yol açabilir. Özellikle çocuklar ve yaşlılar, dehidrasyon riski açısından dikkatle izlenmelidir" dedi.

Pediatrist Dr. Ahmet Demir ise, "Eğer yüksek ateş ve ishal 24 saatten fazla devam ederse, mutlaka bir sağlık uzmanına danışılmalıdır. Erken müdahale, komplikasyon riskini azaltır" şeklinde uyarıda bulundu.

Yüksek ateş ve ishal durumunda, bol sıvı tüketimi ve elektrolit dengesinin sağlanması önemli.

Dr. Acar, "Özellikle çocuklarda, ishal ve yüksek ateş durumunda doktor kontrolünde uygun tedavi yöntemleri uygulanmalıdır. Evde yapılacak basit önlemlerle dehidrasyonun önüne geçilebilir" dedi. Bu tür semptomlar görüldüğünde, vakit kaybetmeden bir sağlık kuruluşuna başvurulması gerektiği vurgulandı.

Uzmanlar, hijyen kurallarına dikkat edilmesi ve temiz su tüketiminin önemine dikkat çekti.