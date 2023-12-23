Gün olmuyor ki olan yüksek ateşle ilgili detaylar ortaya çıkmaya devam ediyor. Ölümcül sonuçları da olan yüksek ateşle ilgili detaylarla ilgili bilgiler dikkat çekti.

Peki, yüksek ateşe ne iyi gelir? Yüksek ateş nasıl düşürülür? İşte detaylar…

YÜKSEK ATEŞ NASIL DÜŞÜRÜLÜR?

Yüksek ateş, vücudun bir enfeksiyonla mücadele ettiğini gösterdiği bildirildi. Bu durumda doktora görünmek ve dinlenmek çok önemli olduğunun altı çizildi.

Ayrıca yüksek ateşli kişilerin bol sıvı tüketmesi gerektiği önerildi. Çünkü sıvı kaybı vücut ısısını daha da artırabileceği bildirildi. Sıvı olarak su, meyve suyu veya mineralli içecekler tercih edilebileceği ifade edildi. Kafeinli içecekler ise idrar söktürücü etkisiyle sıvı kaybına neden olabileceği ifade edildi.

Yüksek ateşi düşürmek için ince kıyafetler giymek, ılık suyla duş almak veya soğuk kompres yapmak da faydalı olabileceği bildirildi.

YÜKSEK ATEŞE NE İYİ GELİR?

Ayak bileklerinize ıslak çorap takın ve kurudukça değiştirin.

Vücudunuzu serinletmek için ılık suyla duş alın.

Vücudunuzun susuz kalmaması için bol bol su için.

Ateşli bölgelere ıslak bezle soğuk kompres uygulayın.

Sindirimi kolay sıvı gıdalar tüketin.

Terlemenizi önlemek için kalın kıyafetlerden uzak durun.

Bağışıklığınızı güçlendirmek için meyve yiyin.

Boğazınızı yumuşatmak için kekik çayı için.