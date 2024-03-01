Yüksek ateşi düşürüyor. Yaraları ve küçük kanamaları iyileştiriyor. Bu ot başka ot

Doğal ürünlerin popülerliği arttıkça, şifalı bitkiler de insanların dikkatini çekiyor.

Ancak, bu bitkilerin sağlığımıza nasıl etkilediğini bilmek için önce bir doktora başvurmak gerekiyor.

Yaraları ve küçük kanamaları tedavi eden, yüksek ateşi düşüren civan perçemi otu da bunlardan biri.

Civan Perçemi Nedir?

Civan perçemi, tıbbın çok gelişmediği eski zamanlarda insanların yara ve yanıkları iyileştirmek, soğuk algınlığı, yüksek ateş ve baş ağrısı gibi rahatsızlıkları gidermek için kullandığı bir bitkidir. Tıbbın ilerlemesiyle birlikte civan perçemi, ilaç yapımında da kullanılan bitkiler arasına girmiştir. İnsanlar genelde egzama, huzursuz bağırsak sendromu (İBS), yara iyileşmesi ve daha birçok durum için civan perçemi kullanmaktadır.

Civan Perçemi Faydaları Nelerdir?

Yaraların ve küçük kanamaların iyileşmesine yardımcı olur,

Sindirim sistemindeki iltihabı azaltır,

Anksiyete ve uykusuzluk sorunlarında sakinleştirici etki gösterir,

İştahı azaltır,

Hazımsızlık veya mide ekşimesi gibi problemleri önler,

İdrar söktürücü olarak idrar akışını hızlandırır,

Amenore (düzensiz adet döngüsü) durumunda tedaviye destek olur,

Adet sancılarını ve ağrılarını hafifletir,

Kas spazmlarını önler,

İltihaplanma semptomlarını azaltır,

Enfeksiyonlara karşı bağışıklık sistemini güçlendirir,

Yüksek ateşi düşürür.

Civan Perçemi Nasıl Kullanılır?

Civan perçemi, şifalı bir bitki olarak geçmişten günümüze farklı yöntemlerle kullanılmıştı.

Civan perçeminin kullanım yöntemlerinden bazıları şunlardır:

Civan Perçemi Tozu: Civan perçemi toz haline getirilip smoothie’lere katılabilir, su veya meyve suyu ile içilebilir.

Civan Perçemi Merhemi: Civan perçemi tozu, küçük yaralarda kullanılan bir merhem olarak hazırlanabilir.

Civan Perçemi Bitki Çayı: Civan perçemi otu, sıcak suya birkaç tutam eklenip demlendikten sonra çay olarak içilebilir.

Civan Perçemi Esansiyel Yağı: Civan perçemi, laboratuvarda uzmanlar tarafından esansiyel bir yağ olarak üretilebilir. Bu yağ banyo yaparken kullanılabilir.

Civan perçemi, bu gibi çeşitli formlarda kullanılabilir.