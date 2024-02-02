Yüksek kiralar kepenk indirtiyor

Yüzde 150’ye varan zam talepleri, bazı bölgelerde 4 katına çıkarken Euro ile kira isteyen mülk sahibi de karşımıza çıkıyor.

Enflasyondaki sert yükselişin etkisiyle ticari gayrimenkullerde kiralar son iki yılda hızlı yükseldi.

Yüksek kiralar en çok küçük üreticiyi zedeledi.

Gayrimenkul sahiplerinin TÜFE’nin çok üstünde kira artışı talep ettiklerini söyleyen küçük işletme sahipleri farkı mecburen müşteriye yansıttıklarını söyleyerek “Uygun fiyattan alsak da hak etmeyen bir değerden satmak zorunda kalıyoruz” diyerek, maliyetlerini böyle karşıladıklarını söyledi.

Son zamanlarda kira bedellerinin esnafın korkulu rüyası haline geldiğini söyleyen Türkiye Esnaf ve Sanatkârlar Konfederasyonu (TESK) Başkanı Bendevi Palandöken, “Çoğu esnafımız resmen ailesinin ihtiyaçlarını değil kirayı karşılamak için çalışıyor” değerlendirmesinde bulundu.

YÜZDE 400’E VARAN ARTIŞ TALEBİ

Gebze Ticaret Odası Başkanı Abdurrahman Aslantaş, son zamanlarda özellikle KOBİ grubunda kiraların çok yükseldiğini söyleyerek, 8-10 bin lira kira ödeyen bir işletmeden 30-40 bin liraya yükseltmesinin istendiğini belirtti.

“EURO ÜZERİNDEN KİRA İSTİYORLAR”

Bazı dükkan sahipleri ise Euro üzerinden kira istiyor. Durumdan rahatsız olan kiracılar, Euro ile iş yapmadıklarını söyleyerek kendilerini savunuyor.