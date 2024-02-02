Altın piyasalar kapandıktan sonra uçtu

Dün akşam seansından altının ons cinsi 2.065 dolar seviyesine iğne atarak yeni bir rekora imza attı.

Geçtiğimiz günlerde ABD tarafında Fed faiz kararı toplantısını takip edildi.

Fed beklentilere paralel şekilde faizleri yüzde 5,25 -5,50 aralığında sabit tutma kararı aldı.

Fed faiz kararı sonrası, ons altın ve gram altın yükselişlerini pekiştirerek rekor seviyelere imza attı.

Ons altın bu seviyede pek bir kalıcılık sağlamasa da mevcut yükselişini korumaya çalışıyor.

Gram altın ise ons altın ve Dolar/TL kurunda görülen yükselişin etkisiyle 2.014 TL’yi görerek yeni bir rekor kırdı.

GRAM ALTIN BUGÜN TSİ 09.05’TE 2.013 TL’Yİ GÖRDÜ.

ONS ALTIN İSE AYNI SATA DİLİMİNDE 2.056 DOLARDA BULUNUYOR.

Bugün ABD tarafında açıklanacak olan Tarım Dışı İstihdam verisi piyasalar tarafından merakla bekleniyor.

ABD tarafından gelecek olan bu piyasalarda volatilite oluşturabilir.