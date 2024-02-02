Dolar piyasalarda fırtına estirdi. Rekor üstüne rekor kırdı

Kaynak: Haber Merkezi Abdullah İstenci
Dolar piyasalarda fırtına estirdi. Rekor üstüne rekor kırdı
Dolarda tarihi rekor. Bundan önceki rekorları unutun. Dün 30.35 lira seviyelerinde seyreden dolar bugüne fırtına gibi girdi. 30,.45 TL'yi gördü.

Dolar haftanın son iş gününe fırtına gibi girdi. Perşembe günü 30.35 seviyelerinde işlem gören dolar, cuma günü sabah saatlerinden itibaren fırtına gibi esmeye başladı. Rüzgarı arkasına alan dolar saat 10.00'da 30.45 TL'yi görüp, tüm zamanların rekorunu kırdı.

Doların birden bu kadar artmasına neden olarak merkez bankaların para politikalarındaki belirsizlikler olarak gösteriliyor.

Euro da tıpkı dolar gibi kıpır kıpır. O da yükselişte. Euro tıpkı dolar gibi zirve yarışında. Saat 10.00'da 33.16 TL'yle yükseliş eğilimi gösterdi.

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