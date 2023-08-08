Yüksek lisans öğrencisi evde asılı halde bulundu

Aydın’ın Efeler ilçesinde 25 yaşındaki yüksek lisans öğrencisi, evinde ölü halde bulundu.

KAYNAK: İHA
Yüksek lisans öğrencisi evde asılı halde bulundu

Olay, Efeler ilçesi 1964 Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Adnan Menderes Üniversitesi Yüksek Lisans öğrencisi G.R.F.'den ev arkadaşları haber alamadı. Kontrol için eve gelen gençler, G.R.F.'yi koridorda asılı halde buldu.

Arkadaşlarını ölü olarak bulan gençler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerinde yapılan incelemenin ardından G.R.F.'nin cenazesi otopsi için morga kaldırıldı. Haberi alarak olay yerine gelen arkadaşları sinir krizi geçirirken, G.R.F.'nin ayrıldığı sevgilisinden dolayı bunalımda olduğu iddia edildi.

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