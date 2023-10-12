Yüksek rakımda üretiliyor kızgın güneş tatlandırıyor. Tarlada kilosu 10 TL markette 32 TL

Afyonkarahisar’da kışlık patates olarak bilinen ve yüksek rakımlı bölgelerinde fazla güneş aldığı için ayrı bir lezzeti olan ‘agria’ cinsi patatesin hasadı sürüyor. Patates tarlada kilosu 10 sanal marketlerde 32 TL'den satılıyor.

KAYNAK: İHA
Yüksek rakımda üretiliyor kızgın güneş tatlandırıyor. Tarlada kilosu 10 TL markette 32 TL

İHA'nın haberine göre,Şuhut İlçesi'nde yaklaşık 40 bin dekar alanda devam eden hasatta çalışan kadınlar tarafından toplanan patatesler, çuvallara konularak depolara gönderiliyor. Kadınlarla renkli görüntülerin oluştuğu hasatta üreticiler mantar (mildiyo) hastalıklarından dolayı üzgün oldukları görüldü.

Patates üreticisi Adem Yıldırım hasadın hava şartlarından dolayı zorlukla geçtiğini ifade etti. Yıldırım, “Patates hasadı zorlukla geçiyor. 5 dekar alanda 9 çalışanımız var. Yaklaşık 50 bin TL’lik ürünümüzde var. Şu anda patatesin kilosu 10-13 lira arasında satılıyor" dedi.

Mehmet Yıldırım isimli bir başka üretici ise hasatlık nedeniyle bu yıl verimin düşük olduğundan dert yakındı. Yıldırım, “Bu sene hastalıklar oldu. Verim çok düşük. Şuanda 4, 4.5 alanda patates ektik. Patates şuanda 10-13 lira arasında değişiyor. Çok zor şartlar sabah 7'de tarlaya geliyorsun. Makine giriyor makinenin arkasından takip ediyorsun. Ama hastalık nedeniyle verim çok düşük" diye konuştu.

Patates hasadında genelde kadınların çalıştıkları dikkatlerde kaçmazken, kadınların günlük 500 TL yevmiye çalıştıkları belirtildi. Hasada katılan işçilerden Ayşe Kır işe sabah erken saatlerde başladıklarını ve öğleden sonra çalışmayı bitirdiklerini ifade etti. Kır, “Sabahın 8'inde geliyoruz akşam 6'ya kadar soğuk demeden sıcak demeden çalışıyoruz. 500 lira yevmiye alıyoruz. Burada patates topluyoruz seçiyoruz" dedi.

PATATESİN FAYDALARI

Patates besin olarak tüketildiğinde faydalı olduğu gibi çiğ patates ile yapılan kürlerde cilt ve saçlar için faydalı olmaktadır. Patates potasyum bakımından zengin bir içeriğe sahip olması sayesinde mide gazlarına karşı faydalıdır.

Sindirimi kolaylaştırarak bağırsaklara faydalı olmaktadır. Patates haşlanarak suyu içilmesi birçok rahatsızlığı önlemede faydalı olmaktadır. Haşlanmış patates suyu özellikle bağışıklığı güçlendirmeye fayda vermektedir.

Patates vücuttaki toksinlerin atılmasına yardım etmektedir. Magnezyum ve çinko içermektedir. Patates taze bir şekilde rendelenerek suyu çıkarıldıktan sonra cilt için tonik görevi görerek cilt yaşlanmasına cilt kırışıklıklarına iyi geldiği gibi cilt lekelerini de azaltarak beyazlaştırmaktadır.

Taze patates suyu saçlar için de faydalı olmaktadır. Patates mide için rahatlatıcı ve düzenleyici bir etki sağlayarak mide asidini dengelemektedir. Patates tüketmek vücudu zehirli maddelerden arındırarak kanı temizlemeye faydalı olmaktadır.

Patates özellikle sindirim sistemini düzene koyduğu için tüm vücuda rahatlık veren bir besindir. Patates tüketmek kaygı ve endişeyi azaltarak kişinin kendini iyi hissetmesine fayda vermektedir.

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