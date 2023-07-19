Yüksek sesle müzik dinlediği için uyarılan adam, 5 kişiyi bıçakla yaraladı!

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Parlak, tutuklandı.

Dün gece Hançerli Mahallesi'nde yaşanan olayda, Harun Parlak ve arkadaşları evde yüksek sesle müzik dinlediği iddiasıyla Orçun Muhammed Ç. (18), Yağız K. (17), Enes T. (25) ve Halim A. (23) tarafından uyarıldı. Tartışma hızla büyüyerek kavgaya dönüştü ve Harun Parlak evden aldığı bir bıçakla sokağa çıktı. Kavga sırasında Orçun Muhammed Ç., Yağız K., Enes T. ve Halim A. ile kavgayı ayırmak isteyen Ali A. (59), Parlak'ın bıçak darbeleriyle yaralandı.

Çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yaptığı ihbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis ekipleri ise şüpheli Harun Parlak'ı bir apartmanın teras katında saklanırken yakaladı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Harun Parlak, nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklandı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.