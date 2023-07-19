Yüksek sesle müzik dinlediği için uyarılan adam, 5 kişiyi bıçakla yaraladı!

Samsun'un İlkadım ilçesinde meydana gelen korkunç olayda, yüksek sesle müzik dinlediği için kendisini uyaran 4 kişiyi ve kavgayı ayırmak isteyen bir kişiyi bıçakla yaralayan Harun Parlak (39), saklandığı terasta yakalandı.

KAYNAK: DHA
Yüksek sesle müzik dinlediği için uyarılan adam, 5 kişiyi bıçakla yaraladı!

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Parlak, tutuklandı.

Dün gece Hançerli Mahallesi'nde yaşanan olayda, Harun Parlak ve arkadaşları evde yüksek sesle müzik dinlediği iddiasıyla Orçun Muhammed Ç. (18), Yağız K. (17), Enes T. (25) ve Halim A. (23) tarafından uyarıldı. Tartışma hızla büyüyerek kavgaya dönüştü ve Harun Parlak evden aldığı bir bıçakla sokağa çıktı. Kavga sırasında Orçun Muhammed Ç., Yağız K., Enes T. ve Halim A. ile kavgayı ayırmak isteyen Ali A. (59), Parlak'ın bıçak darbeleriyle yaralandı.

Çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yaptığı ihbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis ekipleri ise şüpheli Harun Parlak'ı bir apartmanın teras katında saklanırken yakaladı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Harun Parlak, nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklandı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Öne Çıkanlar
Bahçeli ve Kılıçdaroğlu’na Saray desteğindeki ilginç benzerlik
Bahçeli ve Kılıçdaroğlu’na Saray desteğindeki ilginç benzerlik
Trafik sigortası fiyatları ne kadar? Temmuz ayı zorunlu trafik sigortası fiyatları ne kadar oldu?
Trafik sigortası fiyatları ne kadar? Temmuz ayı zorunlu trafik sigortası fiyatları ne kadar oldu?
İmamoğlu videodaki sızıntıyı kıl payı fark edememiş, detay her şeyi ortaya çıkardı
İmamoğlu videodaki sızıntıyı kıl payı fark edememiş, detay her şeyi ortaya çıkardı
Uçak bileti fiyatlarına zam mı geldi? Uçak bileti tavan fiyatı ne kadar oldu?
Uçak bileti fiyatlarına zam mı geldi? Uçak bileti tavan fiyatı ne kadar oldu?
Soylu’nun açıklamalarıyla yola çıkanlara kötü haber: 4 bin lira cezası var
Soylu’nun açıklamalarıyla yola çıkanlara kötü haber: 4 bin lira cezası var
Dolar bugün ne kadar? 19 Temmuz euro ve dolar kuru ne kadar kaç TL?
Dolar bugün ne kadar? 19 Temmuz euro ve dolar kuru ne kadar kaç TL?
Son Haberler
Sultanbeyli'de silahlı saldırı Yaşam
Sultanbeyli'de silahlı saldırı
Nurgül Yeşilçay takipçilerine süper gücünü açıkladı Magazin
Nurgül Yeşilçay takipçilerine süper gücünü açıkladı
İki sevgili, yatak odasında başlarından vurulmuş olarak bulundu Güncel
İki sevgili, yatak odasında başlarından vurulmuş olarak bulundu
Seçim öncesi AKP'ye oy isteyen vatandaş Erdoğan'a seslendi. 'Bu millet beni gördüğü yerde çok kötü edecek' Güncel
Seçim öncesi AKP'ye oy isteyen vatandaş Erdoğan'a seslendi. 'Bu millet beni gördüğü yerde çok kötü edecek'
Van’da ekmek fiyatına zam Ekonomi
Van’da ekmek fiyatına zam
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'tan adli tatil açıklaması Güncel
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'tan adli tatil açıklaması
Pentagon, Ukrayna’ya 1,3 milyar dolarlık askeri yardım paketini açıkladı Dünya
Pentagon, Ukrayna’ya 1,3 milyar dolarlık askeri yardım paketini açıkladı