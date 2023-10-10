Yüksek tansiyonla ilgili doğru bilinen 7 yanlış. Uzmanı açıkladı

Nöroloji Uzmanı Dr. Vugar Jafar, beyin kanamasından inmeye, kalp yetmezliğinden kalp krizine, böbrek yetmezliğinden kalıcı görme kaybına kadar pek çok sağlık sorununun sebebi olan yüksek tansiyonla ilgili doğru bilinen 7 yanlış hakkında açıklama yaptı.

KAYNAK: İHA
Yüksek tansiyonla ilgili doğru bilinen 7 yanlış. Uzmanı açıkladı

Tedavi edilmediğinde ölüme bile neden olabilen hipertansiyon, Türkiye'de her 3 kişiden birini tehdit etmeye sürdürüyor.

Uz. Dr. Jafar, tansiyon yüksekliğinin beyin kanamalarının başlıca nedeni olduğunu ve bu durumun çoğu zaman ölümcül olabildiğini söyledi.

Tansiyon için alınması gereken önlemlere de değinen Uz. Dr. Jafar, yüksek tansiyonla ilgili toplumda yaygın olan 7 yanlış bilgiyi şu şekilde açıkladı:

Yüksek tansiyon genetiktir, engelleyemem: Yüksek tansiyon aileden geçebilir, ancak bunu önlemek mümkündür. Sağlıklı bir yaşam tarzı, düzenli doktor kontrolleri ve uygun tedavi ile yüksek tansiyon riskini azaltabilirsiniz.

Sofra tuzu kullanmıyorum, bu yeterli: Tuz tüketimi kan basıncını etkileyebilir, ancak sadece sofra tuzu değil, hazır gıdalarda bulunan sodyum da önemlidir. Aldığınız gıdaların etiketlerini okuyarak sodyum miktarına dikkat etmelisiniz.

Deniz tuzu veya koşer tuzu daha sağlıklıdır: Bu tuzlar da sofra tuzu gibi yüzde 40 sodyumdur ve kan basıncını aynı şekilde artırabilirler. Bu nedenle bu tuzları da fazla kullanmamalısınız.

Kendimi kötü hissetmiyorum, yüksek tansiyonum yoktur: Yüksek tansiyon genellikle belirti vermez ve “sessiz katil” olarak bilinir. Yüksek tansiyonun vücudunuza zarar verdiğinin farkında olmayabilirsiniz. Tansiyonunuzu bilmeli ve sık sık ölçmelisiniz.

Alkol kalbe iyi gelir, içebilirim: Aşırı ve sürekli alkol kullanımı kan basıncını yükseltir ve kalp hastalıklarına neden olabilir. Alkol ayrıca trigliserit, kanser, obezite, alkol bağımlılığı, intihar ve kazalar gibi sorunlara da yol açabilir. Alkol kullanmamak en iyisidir.

Doktorum zaten tansiyonumu takip ediyor, evde ölçmeme gerek yok: Doktor kontrolü iyidir, ama evde de tansiyonunuzu ölçmeniz gerekir. Bu, doktorunuza tedavinizin işe yarayıp yaramadığını gösterir. Ölçümleri her gün aynı saatte veya doktorunuzun tavsiye ettiği gibi yapmalısınız.

Yüksek tansiyon ilacım var, ama değerlerim düştü, ilacımı bırakabilirim: Yüksek tansiyon genellikle ömür boyu süren bir hastalıktır ve ilaçlarınızı düzenli olarak almanız gerekir. Değerleriniz düşse bile doktorunuza danışmadan ilaçlarınızı kesmeyiniz.

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