Yüksek tansiyonu önlüyor. Mide şişkinliğini gideriyor. İşte şifa deposu ot

Mide şişkinliğiyle mücadelede doğal bir çözüm olarak öne çıkan kuzukulağı otu, insanların ilgisini çekmeyi sürdürüyor.

Sağlık sorunlarına karşı doğal alternatifler arayan kişilerin tercihi olan bu bitki, özellikle mide şişkinliği problemine karşı etkili bir seçenek olarak dikkatleri üzerine çekmesiyle gündem oldu.

KUZUKULAĞI OTU NEDİR?

Karabuğdaygiller familyasına ait olan kuzukulağı otu, nemli alanlarda yetişen, genellikle birkaç yıl ömürlü, yeşil veya koyu yeşil renkli bir bitki olmasıyla biliniyor.

Yaprakları geniş ve hafif kabarık, meyveleri ise üç köşeli veya düz şekilli olduğu bildirildi.

Türkiye'de Labada, büyük kuzukulağı ve küçük kuzukulağı gibi çeşitlerinin bulunduğu ifade edildi.

Evde hazırlanan ilaçlarda genellikle bu bitkinin yaprakları kullanılmasıyla biliniyor.

KUZUKULAĞI OTU FAYDALARI

- Salatalarda kullanılarak tüketilebilir ve idrar söktürücü etkisi olduğu bildirildi.

- Mide şişkinliğini gidermesiyle dikkat çekti.

- Egzama tedavisinde kompres olarak kullanılabileceği önerildi.

- Yüksek lif içeriği ile bağırsak sağlığını desteklediği bildirildi.

- Tokluk hissini artırarak kilo vermeye yardımcı olduğu ifade edildi.

- Kan şekerini düşürdüğünün altı çizildi.

- Ateş düşürücü özelliklere sahip olmasıyla biliniyor.

- Kansızlık sorununa iyi geldiğinin altı çizildi.

- Kemik sağlığını destekleyen magnezyum içerdiği bildirildi.

- Alzheimer hastalığının tedavisinde etkili olabileceği ifade edildi.

- Yüksek tansiyonu önlemeye yardımcı olacağı söylendi.

-Bazı kanser türlerinin büyümesini ve yayılmasını engelleyebileceğinin altı çizildi.

- Kalp sağlığını destekleyeceği bildirildi.

- Bronşit semptomlarını hafifletebileceği söylendi.

- A vitamini içeriği ile göz sağlığını koruduğu bildirildi.

- Kronik hastalıklara karşı koruma sağladığının altı çizildi.

NASIL KULLANILIR?

Kuzukulağı otu, aktarlardan veya çeşitli mağazalardan taze veya kurutulmuş olarak temin edilebileceği bildirildi.

Doğal bir tedavi yöntemi olarak kabul edilen bu bitki, çay olarak da tüketilebileceği önerildi.

Ancak romatizma veya böbrek rahatsızlığı olan kişilerin bu bitkiyi tüketmemesi tavsiye edildi.