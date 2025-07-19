Yükseköğretim Kurumları Sınavı sonucu açıklandı

21-22 Haziran'da düzenlenen Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (2025-YKS) sonuçları açıklandı.
ÖSYM Başkanı Bayram Ali Ersoy sınav sonucunun açıklandığını sosyal medya hesabından duyurdu.
Kıymetli adaylar, Yükseköğretim Kurumları Sınavı(YKS) sonuçları açıklandı. Sınav sonuçlarına https://t.co/OQUswEvHQh adresi üzerinden erişebilirsiniz. Tercih işlemleri, 30 Temmuz-11 Ağustos tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Sonuçların herkes için hayırlı olmasını diliyorum. pic.twitter.com/AgOZXRUOCr— Bayram Ali Ersoy (@BayramAliErsoy) July 19, 2025
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