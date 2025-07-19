Yükseköğretim Kurumları Sınavı sonucu açıklandı

Düzenleme: Kaynak: DHA
Yükseköğretim Kurumları Sınavı sonucu açıklandı

21-22 Haziran'da düzenlenen Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (2025-YKS) sonuçları açıklandı.

21-22 Haziran'da düzenlenen Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (2025-YKS) sonuçları açıklandı.

ÖSYM Başkanı Bayram Ali Ersoy sınav sonucunun açıklandığını sosyal medya hesabından duyurdu.

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