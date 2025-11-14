Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Bayram Ali Ersoy, Yükseköğretim Kurumları Sınavı’nın (YKS) 20-21 Haziran 2026’da yapılacağını paylaştı.
Sınav tarihlerini sosyal medya hesabından duyuran ÖSYM Başkanı Ersoy’un paylaşımında şunları dile getirdi:
“Kıymetli adaylar, 2026 ÖSYM Sınav Takvimi belli oldu. Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) 20-21 Haziran'da, Dikey Geçiş Sınavı(DGS) 19 Temmuz’da, Millî Savunma Üniversitesi Askerî Öğrenci Aday Belirleme Sınavı (MSÜ) 1 Mart’ta gerçekleştirilecek.”