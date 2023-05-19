Yüksekova karanlığa büründü

Hakkari'nin Yüksekova ilçesi gündüz vakti karanlığa bürünürken, araçlar far yakarak ilerleyebildi, dağlar toz bulutu içinde kayboldu.

Yüksekova karanlığa büründü

(İHA) Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyarılarından sonra Irak ve Suriye'den kaynaklı toz taşınımı Yüksekova'da etkili oldu.

Irak ve Suriye tarafından kaynaklı toz taşınımı ilçenin etrafını saran Cilo Dağlarını etkisi altına alırken, ilçe gündüz vakti karanlığa büründü, araçlar far yakarak ilerleyebildi.

Rüzgarın etkisiyle etkisini artıran toz bulutu öğlen saatlerinden itibaren etkili olurken, ilçenin yüksek kesimlerinde görüş mesafesi ise yer yer 50 metreye kadar düştü.

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"ARAÇLAR FARLARINI YAKARAK İLERLEYEBİLDİ"

Aniden bu duruma gelindiğini belirten Nevzat Alter isimli vatandaş, "Malum bölgede Meteoroloji'nin uyarısı vardı.

Bugün öğle saatlerinde Yüksekova gündüz vaktinde karanlığa bürünürken, araçlar farlarını yakarak ilerleyebildi.

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Irak, Suriye üzerinden bölgeye gelen toz taşınımı ve ardından başlayan yağmur yağışı hayatı olumsuz yönde etkilerken, gündüz vakti ilçe adeta karanlığa büründü, dağlar toz taşınımı içinde adeta kayboldu.

Aldığımız Meteoroloji bilgilerine göre bölgede toz bulutu ve yağışlar iki gün boyunca devam edecekmiş" ifadelerini kullandı.

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