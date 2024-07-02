Yüksekova Kaymakamlığına Mustafa Akın atandı

Ömer Çimşit, Yüksekova Kaymakamlığı görevinden ayrılarak Isparta'nın Eğirdir ilçesine kaymakam olarak tayin edildi. 2021 Aralık ayında Yüksekova Kaymakamlığına getirilen Çimşit, iki yıl yedi ay süren hizmetinin ardından yeni görevine geçiş yapacak.

Mustafa Akın ise, 1981 Konya doğumlu olup, 2004 yılında Selçuk Üniversitesi İktisat Bölümünden mezun oldu. Kamu hizmetlerine TEDAŞ'ta başlayan Akın, Türkiye İş Kurumu ve Maliye Bakanlığı'nda önemli pozisyonlarda bulundu, 2011 yılında ise Mülki İdare Amirliği mesleğine geçiş yaptı. İngiltere'de Sheffield Üniversitesi'nde dil eğitimi alan Akın, Burdur-Çeltikçi, Tokat-Artova, Burdur-Kemer, Çanakkale-Bozcaada, Bayburt-Aydıntepe İlçe Kaymakamlıkları ve Şanlıurfa Vali Yardımcılığı gibi çeşitli idari görevlerde bulundu.

En son Pazar ilçesinde kaymakam olarak görev yapan Akın, evli ve İngilizce'ye hakim bir bürokrat. Yüksekova'ya kaymakam olarak atanmasıyla, Akın'ın yeni görevine başlama süreci resmiyet kazandı.