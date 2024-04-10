Yüksekova’da camilerden kuvvetli yağış uyarısı

Kaynak: İHA
Yüksekova’da camilerden kuvvetli yağış uyarısı
Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde yarın (11 Nisan 2024) beklenen kuvvetli yağış ve olası sel ve su baskınlarına karşı yetkililer cami hoparlörlerinden anons yaptı.

Meteoroloji'nin sarı kodlu uyarısının ardından harekete geçen Yüksekova Kaymakamlığı, vatandaşları bilgilendirmek için cami hoparlörlerini kullandı. Cengiz Topel Caddesi üzerinde bulunan İhsaniye Camisi'nden yapılan anonsta şu ifadelere yer verildi:

"Sevgili Yüksekova halkı, yarın ilçemizde sabah saatlerinden akşam saatlerine kadar çok kuvvetli yağış beklenmektedir. Beklenen yağışlarla birlikte sel, su baskını, yıldırım düşmesi, dolu ve ulaşımda aksamaların yaşanmaması için tüm vatandaşlarımızın dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir."

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