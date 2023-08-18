Yulaf bitkisi çocuklardaki hazım güçlüklerine iyi geliyor

Çocuklarda büyük sorun olan hazım güçlüklerine iyi gelen yulaf bitkisi dikkat çekti.

Yulaf bitkisi çocuklardaki hazım güçlüklerine iyi geliyor

Editör: Ali Öncü

İnsanların gerek hasta olmadan önce gerekse sağlık sorunlarına çözümler için doğal besinlere yönelme süreci devam ediyor.

Çocuklarda büyük sorun olan hazım güçlüklerine iyi gelen yulaf bitkisi dikkat çekti.

HAZIMSIZLIK NEDİR?

Dispepsi karnın üst-orta bölümünde, tıp dilinde epigastrium olarak adlandırılan iki kaburga yayı arasında kalan kısımda, yani mideye uyan bölgede genellikle yemekle ilişkili olan tekrar edici ve ısrarcı rahatsızlık hissi olarak tanımlanır. Dispepsi hastalık adı değil şikayetin adıdır.

HAZIMSIZLIĞIN BELİRTİLERİ NELERDİR?

Hastadan hastaya değişmek üzere ağrı, gerginlik, dolgunluk, erken doyma, geğirti, bulantı, iştahsızlık gibi şikayetlerden bir veya birkaçının bir arada bulunmasından ibarettir. Eğer hastalarda göğüste yanma ve yemekten sonra gıdaların ağıza doğru geri gelmesi gibi şikayetler varsa bu durum dispepsi değil gastoözefageal reflü hastalığı olarak kabul edilir.

YULAF BİTKİSİ NASIL KULLANILIR?

Kuru yulaf taneleri su veya sütle kaynatılıp yulaf lapası yapılarak ya da taneleri ezilip yulaf ezmesi şeklinde içine bal, şeker ya da meyve katılarak yenir.

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