Yumrukla kamyonetin camını kırdı

Kaynak: DHA
Yumrukla kamyonetin camını kırdı

Adana'da trafikte sürücüler arasında çıkan kavgada bir kişi, kamyonetin kapalı camını yumruk atarak kırdı. Gergin anlar cep telefonu ile kayda alındı.

Olay, öğle saatlerinde Seyhan ilçesinde Sefa Özler Caddesi’nde gerçekleşti. Trafikte hafif ticari araç sürücüsü ile kamyonet sürücüsü arasında yol vermeme nedeni ile tartışma başladı. Tartışmanın kavgaya dönmesi üzerine hafif ticari araçtaki kişiler inip, kamyonetin yanına gitti. Üzerine gelenleri gören kamyonet sürücüsü, kendisini korumak amacı ile camı kapattı. Gruptaki bir kişi, camı yumruklayarak kırdı.

Trafikteki diğer vatandaşların müdahalesiyle grup oradan uzaklaştırıldı.

Yaşanan korku dolu anlar ise çevredeki bir vatandaş tarafından cep telefonuyla görüntülendi.

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