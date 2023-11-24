Yumruklu kavga 7 bin dolara patladı

İstanbul Adalet Sarayı Ek Hizmet Binası önünde, 40 milyon TL dolandırıldığını iddia eden müşteki ile sanık birbirlerine girdi. Sanık tarafından darp edilen müştekinin yere düşen 7 bin dolar değerindeki bilekliği, bir diğer sanık tarafından çalındı.

KAYNAK: İHA
Yumruklu kavga 7 bin dolara patladı

İHA'nın haberine göre, olay, İstanbul Adalet Sarayı Ek Hizmet Binası’nda 26 Ekim 2023 tarihinde meydana geldi. İddiaya göre, 40 milyon TL dolandırılan müşteki Sefa Ö., duruşmayı beklerken sanık Şeref Y. tarafından darp edildi.

Tartışma esnasında Sefa Ö.’ye ait 7 bin dolarlık bileklik yere düştü. Durumu fark eden diğer sanık Muhammet Ö. ise bilekliği yerden alarak cebine koydu. Bilekliğinin kaybolduğunu anlayan Sefa Ö., güvenlik görevlilerine ihbarda bulundu.

Güvenlik kamera görüntüsünün izlenmesinin ardından kayıp bilekliğin sanık Muhammet Ö.'de olduğu anlaşıldı. Muhammet Ö. cebinden çıkarttığı bilekliği yanına gelen güvenlik görevlisine teslim etti. Bileklik güvenlik görevlileri tarafından sahibine teslim edildi. Olay anı güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

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