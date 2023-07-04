Kilo vermek için yapılan yumurta diyeti kasları koruyarak sadece yağlardan kilo verdirmektedir. Peki, yumurta diyeti nedir? 7 günlük yumurta diyeti nasıl yapılır?
YUMURTA DİYETİ NEDİR?
Yumurta diyeti bir hafta boyunca yapıldığında kilo vermeyi sağlıyor. Sadece yağlardan kilo verdiren ve kasları koruyan yumurta diyeti kolaylıkla yapılabilir.
Yumurta diyeti uygulanırken protein tüketimine ağırlık verilir. Bunun nedeni de kilo kaybı yaşanırken kasların korunması ve kuvvetten düşmemek.
Kahvaltıda yumurta tüketilen bu diyette öğlen ve akşam öğünlerde balık ve tavuğa ağırlık verilir.
YUMURTA DİYETİ NASIL UYGULANIR?
1.GÜN YUMURTA DİYETİ
Kahvaltı: 2 haşlanmış yumurta, 2 portakal, 1 su bardağı az yağlı süt
Öğle yemeği: 170 gr. haşlanmış derisiz tavuk, 1 su bardağı yoğurt
Akşam yemeği: 1 haşlanmış yumurta, 150 gram haşlanmış derisiz tavuk, et yahut balık ve bir portakal
2.GÜN YUMURTA DİYETİ
Kahvaltı: 2 haşlanmış yumurta, 1 bardak limonata
Öğle yemeği: 150 gram haşlanmış derisiz tavuk, et yahut balık, 1 greyfurt
Akşam yemeği: 3 adet haşlanmış yumurta
3.GÜN YUMURTA DİYETİ
Kahvaltı: 2 haşlanmış yumurta, 1 su bardağı ılık su ve 1 bardak limonata
Öğle yemeği: 170 gr. haşlanmış sığır eti, 1 greyfurt
Akşam yemeği: 3 adet haşlanmış yumurta.
4.GÜN YUMURTA DİYETİ
Kahvaltı: Soğan, maydanoz ve dereotu ile yapılan 3 yumurtalı omlet
Öğle yemeği: 150 gram haşlanmış derisiz tavuk, et yahut balık ve salata
Akşam yemeği: 1 haşlanmış yumurta, 2 portakal
5.GÜN YUMURTA DİYETİ
Kahvaltı: 2 havuç, 2 haşlanmış yumurta
Öğle yemeği: 2 havuç, 1 su bardağı taze portakal suyu
Akşam yemeği: 150 gram haşlanmış derisiz tavuk, et yahut balık, 1 haşlanmış yumurta
6.GÜN YUMURTA DİYETİ
Kahvaltı: 1 kase az yağlı yoğurt, 1 taze sıkılmış portakal suyu veya 1 adet portakal
Öğle yemeği: 2 haşlanmış yumurta, 2 greyfurt
Akşam yemeği: 1 bardak limonlu su
7.GÜN YUMURTA DİYETİ
Kahvaltı: 2 haşlanmış yumurta, yarım greyfurt
Öğle yemeği: 150 gram haşlanmış derisiz tavuk, et yahut balık, 1 portakal
Akşam yemeği: 1 bardak limonlu su