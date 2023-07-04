Yumurta diyeti nedir? 7 günlük yumurta diyeti nasıl yapılır?

Son zamanlarda trend olan yumurta diyeti 7 günlük bir diyet olup kişinin protein ağırlıklı beslenmesini gerektirmektedir. Peki, 7 günlük yumurta diyeti nasıl yapılır? Yumurta diyeti nedir?

Yumurta diyeti nedir? 7 günlük yumurta diyeti nasıl yapılır?

Kilo vermek için yapılan yumurta diyeti kasları koruyarak sadece yağlardan kilo verdirmektedir. Peki, yumurta diyeti nedir? 7 günlük yumurta diyeti nasıl yapılır?

YUMURTA DİYETİ NEDİR?

Yumurta diyeti bir hafta boyunca yapıldığında kilo vermeyi sağlıyor. Sadece yağlardan kilo verdiren ve kasları koruyan yumurta diyeti kolaylıkla yapılabilir.

Yumurta diyeti uygulanırken protein tüketimine ağırlık verilir. Bunun nedeni de kilo kaybı yaşanırken kasların korunması ve kuvvetten düşmemek.

Kahvaltıda yumurta tüketilen bu diyette öğlen ve akşam öğünlerde balık ve tavuğa ağırlık verilir.

yd2.jpgYUMURTA DİYETİ NASIL UYGULANIR?

1.GÜN YUMURTA DİYETİ

Kahvaltı: 2 haşlanmış yumurta, 2 portakal, 1 su bardağı az yağlı süt

Öğle yemeği: 170 gr. haşlanmış derisiz tavuk, 1 su bardağı yoğurt

Akşam yemeği: 1 haşlanmış yumurta, 150 gram haşlanmış derisiz tavuk, et yahut balık ve bir portakal

2.GÜN YUMURTA DİYETİ

Kahvaltı: 2 haşlanmış yumurta, 1 bardak limonata

Öğle yemeği: 150 gram haşlanmış derisiz tavuk, et yahut balık, 1 greyfurt

Akşam yemeği: 3 adet haşlanmış yumurta

3.GÜN YUMURTA DİYETİ

Kahvaltı: 2 haşlanmış yumurta, 1 su bardağı ılık su ve 1 bardak limonata

Öğle yemeği: 170 gr. haşlanmış sığır eti, 1 greyfurt

Akşam yemeği: 3 adet haşlanmış yumurta.

4.GÜN YUMURTA DİYETİ

Kahvaltı: Soğan, maydanoz ve dereotu ile yapılan 3 yumurtalı omlet

Öğle yemeği: 150 gram haşlanmış derisiz tavuk, et yahut balık ve salata

Akşam yemeği: 1 haşlanmış yumurta, 2 portakal

5.GÜN YUMURTA DİYETİ

Kahvaltı: 2 havuç, 2 haşlanmış yumurta

Öğle yemeği: 2 havuç, 1 su bardağı taze portakal suyu

Akşam yemeği: 150 gram haşlanmış derisiz tavuk, et yahut balık, 1 haşlanmış yumurta

6.GÜN YUMURTA DİYETİ

Kahvaltı: 1 kase az yağlı yoğurt, 1 taze sıkılmış portakal suyu veya 1 adet portakal

Öğle yemeği: 2 haşlanmış yumurta, 2 greyfurt

Akşam yemeği: 1 bardak limonlu su

7.GÜN YUMURTA DİYETİ

Kahvaltı: 2 haşlanmış yumurta, yarım greyfurt

Öğle yemeği: 150 gram haşlanmış derisiz tavuk, et yahut balık, 1 portakal

Akşam yemeği: 1 bardak limonlu su

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