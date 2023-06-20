Yumurta hakkında bilmeniz gerekenler

Gıda Mühendisi Erdem Öner, sosyal medya hesabından yumurtayla ilgili çok sorulan ve merak edilen sorulara cevap verdi.Gıda Mühendisi Erdem Öner, sosyal medya hesabından yumurtayla ilgili çok sorulan ve merak edilen sorulara cevap verdi.