Yumurta hakkında bilmeniz gerekenler ortaya çıktı.
Gıda Mühendisi Erdem Öner, sosyal medya hesabından yumurtayla ilgili çok sorulan ve merak edilen sorulara cevap verdi.Gıda Mühendisi Erdem Öner, sosyal medya hesabından yumurtayla ilgili çok sorulan ve merak edilen sorulara cevap verdi.
Gıda Mühendisi Erdem Öner, sosyal medya hesabından yumurtayla ilgili çok sorulan ve merak edilen soruları yanıtladı.
Sorulanlar arasında yumurtanın içerisindeki izlerin yanı sıra pişirmeyle alakalı merak edilenlerin olması dikkatlerden kaçmadı.
Çiğ yumurta suya bırakılınca batıyorsa taze; yüzüyorsa bayattır.
Demir sülfür oluşumu
Pişirmek yumurtadaki protein ve biotini sindirimini kolaylaştırır.
Kaynadıktan sonra 8-10 dk kısık ateşte pişirildi.
Tavada yaparsanız iyi pişirin.
Paslı olmamak şartıyla boş konserve tenekelerde yumurta haşlanabilir.
Kan lekeli yumurtayı tüketmenin hiçbir zararı yoktur.
Soğuk pişmiş yumurta