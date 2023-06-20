Yumurta hakkında bilmeniz gerekenler

Yumurta hakkında bilmeniz gerekenler ortaya çıktı.

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Yumurta hakkında bilmeniz gerekenler 1

Gıda Mühendisi Erdem Öner, sosyal medya hesabından yumurtayla ilgili çok sorulan ve merak edilen sorulara cevap verdi.Gıda Mühendisi Erdem Öner, sosyal medya hesabından yumurtayla ilgili çok sorulan ve merak edilen sorulara cevap verdi.

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Yumurta hakkında bilmeniz gerekenler 2

Gıda Mühendisi Erdem Öner, sosyal medya hesabından yumurtayla ilgili çok sorulan ve merak edilen soruları yanıtladı.

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Yumurta hakkında bilmeniz gerekenler 3

Sorulanlar arasında yumurtanın içerisindeki izlerin yanı sıra pişirmeyle alakalı merak edilenlerin olması dikkatlerden kaçmadı.

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Yumurta hakkında bilmeniz gerekenler 4

Çiğ yumurta suya bırakılınca batıyorsa taze; yüzüyorsa bayattır.

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Yumurta hakkında bilmeniz gerekenler 5

Demir sülfür oluşumu

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Yumurta hakkında bilmeniz gerekenler 6

Pişirmek yumurtadaki protein ve biotini sindirimini kolaylaştırır.

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Yumurta hakkında bilmeniz gerekenler 7

Kaynadıktan sonra 8-10 dk kısık ateşte pişirildi.

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Yumurta hakkında bilmeniz gerekenler 8

Tavada yaparsanız iyi pişirin.

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Yumurta hakkında bilmeniz gerekenler 9

Paslı olmamak şartıyla boş konserve tenekelerde yumurta haşlanabilir.

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Yumurta hakkında bilmeniz gerekenler 10

Kan lekeli yumurtayı tüketmenin hiçbir zararı yoktur.

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Yumurta hakkında bilmeniz gerekenler 11

Soğuk pişmiş yumurta

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