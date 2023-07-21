Türkiye'den giden yumurtalarda kanserojen madde bulundu

Tayvan’ın Türkiye’den satın aldığı yumurtalarda kanserojen madde bulunması ülkeyi ayağa kaldırdı. Yetkililer, yumurtaları satın aldıkları firmadan bunun telafisi için talepte bulunacaklarını açıkladı.

Türkiye'den giden yumurtalarda kanserojen madde bulundu

Temmuz ayında Türkiye'den 127 ton yumurta satın alan Tayvan hükümetinin Tarım Bakanı Chen Chi-chung, Türkiye’den satın alınan yumurtalarda yasaklı bir madde olan nitrofurans izine rastlandığını açıkladı.

Chi-chung, “Hükümet Türk tedarikçiden anlaşma kapsamında bunu telafi etmesi için talepte bulunacak” dedi.

Söz konusu madde ülkemizde tavukların verimlerinin artması ve hastalıklara direnç kazanmaları için verilen bir antibiyotikte bulunuyor ve bu madde Türkiye'de yasaklılar listesinde değil!

Temmuz ayının başında kontrol edilen yumurtaların hepsinin imha edildiği açıklanırken Tayvan Gıda ve İlaç Dairesi bunların yerel piyasaya sürülmediğini de duyurdu.

TÜRKİYE’DEN ALIMLAR DURDURULDU

Tayvan hükümeti adına Türk yetkililerle iletişime geçecek Tayvan Ulusal Hayvancılık Endütrisi Kurumu CEO’su Peter Chen, ülkenin yaklaşık 160 bin dolar zararda olduğunu açıkladı. Chen, “Türkiye’den satın alımlar Haziran sonunda durduruldu ve hükümet ABD’den ithal etmeye yöneldi” dedi.

Ülkede yaşanan yumurta krizi sonrasında Tayvan, aralarında Türkiye’nin de olduğu Brezilya, Malezya, Filipinler, Singapur ve Tayland’dan yumurta almaya başlamıştı. Tayvan hükümetinin ABD, Avustralya ve Japonya’dan yumurta almaya devam ettiği de belirtildi.

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