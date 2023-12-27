Yumurta kilo mu aldırır yoksa kilo mu verdirir

Yumurta besin değeri yüksek olduğu için hem kilo aldırır hem de verdirir. Sağlıklı diyetlerde en önde gelen besin türüdür.

Gün 1 ya da 2 adet yenilmesinde yarar vardır. Ancak bazı kişiler için bu geçerli değildir. Zira iştahlı olan kişiler fazla yumurta yiyebilir. Ya da kronik rahatsızlık ya da kalp hastalığı olanların tüketmelerinde zararı olabilir.

BESİN DEĞERİ NE?

Yumurtanın besin değeri şöyle:

70-80 gram protein,

6 gram yağ,

0.5 gram karbonhidrat,

186 miligram kolesterol,

Ayrıca A, D, E, K, B6, B12 vitaminleri ile folat, tiamin, riboflavin, niasin.

Mineral bakımından da oldukça zengindir. İçeriğinde kalsiyum, demir, fosfor, selenyum ve potasyum bulunur.

Evet yumurta sağlıklı bir diyet için idealdir. Peki yumurta kilo aldırır mı? İşte yanıtı:

YUMURTA KİLO ALDIRIR MI?

Yumurtanın kilo verdirip ya da aldırdığı konusunda hala tartışılıyor. Diyetin içinde uygun miktarda tüketilmesi öneriliyor. Ancak porsiyon kontrolü de önemli. Tokluk hissi sağlıyor, aşırı yemek yemenin önünü kesiyor.



Yumurtanın aşırı tüketilmesi kalori bakımından yüksek olduğu için sakıncalı. Bu nedenle kilo alımını arttırabiliyor. Ayrıca yumurtanın beyazı da kilo aldırıyor...