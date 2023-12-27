Yumurta kilo mu aldırır yoksa kilo mu verdirir

Kaynak: Haber Merkezi
Yumurta kilo mu aldırır yoksa kilo mu verdirir
Yumurtanın sağlığa olan yararları bilimsel olarak kanıtlandı. Peki, yumurta kilo aldırır mı? İşte o sorunun yanıtı...

Yumurta besin değeri yüksek olduğu için hem kilo aldırır hem de verdirir. Sağlıklı diyetlerde en önde gelen besin türüdür.

Gün 1 ya da 2 adet yenilmesinde yarar vardır. Ancak bazı kişiler için bu geçerli değildir. Zira iştahlı olan kişiler fazla yumurta yiyebilir. Ya da kronik rahatsızlık ya da kalp hastalığı olanların tüketmelerinde zararı olabilir.

BESİN DEĞERİ NE?

Yumurtanın besin değeri şöyle:

70-80 gram protein,
6 gram yağ,
0.5 gram karbonhidrat,
186 miligram kolesterol,
Ayrıca A, D, E, K, B6, B12 vitaminleri ile folat, tiamin, riboflavin, niasin.
Mineral bakımından da oldukça zengindir. İçeriğinde kalsiyum, demir, fosfor, selenyum ve potasyum bulunur.

Evet yumurta sağlıklı bir diyet için idealdir. Peki yumurta kilo aldırır mı? İşte yanıtı:

YUMURTA KİLO ALDIRIR MI?

Yumurtanın kilo verdirip ya da aldırdığı konusunda hala tartışılıyor. Diyetin içinde uygun miktarda tüketilmesi öneriliyor. Ancak porsiyon kontrolü de önemli. Tokluk hissi sağlıyor, aşırı yemek yemenin önünü kesiyor.

Yumurtanın aşırı tüketilmesi kalori bakımından yüksek olduğu için sakıncalı. Bu nedenle kilo alımını arttırabiliyor. Ayrıca yumurtanın beyazı da kilo aldırıyor...

İlgili Haberler
Yeni yılın ilk sabahına aman dikkat
Vitamin eksikliklerini gideren bitkiler nelerdir? İşte cevabı…
Pırıl pırıl dişler için 7 mucize öneri ortaya çıktı. Artık çürük dişler hayatınızı zindan etmeyecek
Kamburluğu önleyen besinler ortaya çıktı
Son Haberler
Atatürk’ün 15 yıllık yönetiminde enflasyona rastlanmamasının sırrı Ekonomi
Atatürk’ün 15 yıllık yönetiminde enflasyona rastlanmamasının sırrı
Kobra Murat Türkiye’ye dönerken uçakta fenalaştı. Helallik istedi Magazin
Kobra Murat Türkiye’ye dönerken uçakta fenalaştı. Helallik istedi
Antakya’da evlerin tahliyesi için 24 saat verdiler Gündem
Antakya’da evlerin tahliyesi için 24 saat verdiler
Çöp kamyonlarını yaktılar. Kamu malına zarar vermekten yargılanacaklar Gündem
Çöp kamyonlarını yaktılar. Kamu malına zarar vermekten yargılanacaklar
Milyonlarca emekli Ocak'ta eksik maaş alacak. Kara haberi işin uzmanı duyurdu Ekonomi
Milyonlarca emekli Ocak'ta eksik maaş alacak. Kara haberi işin uzmanı duyurdu
Sakarya’da 31 kaçak yakalandı Yaşam
Sakarya’da 31 kaçak yakalandı
Küfür insanları neden rahatlatıyor? Araştırmadan çıkan sonuçlar şaşırttı Gündem
Küfür insanları neden rahatlatıyor? Araştırmadan çıkan sonuçlar şaşırttı