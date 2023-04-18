Yumurta neden yıkanmamalı? Büyük tehlike ortaya çıktı

Yıkanması durumunda yumurtanın bakteri saldırılarına açık hale geldiği ortaya çıktı.

Yumurta neden yıkanmamalı? Büyük tehlike ortaya çıktı

Haber Global’de yer alan habere göre; Özellikle de sabah kahvaltısında Türk sofrasını baş tacı olan yumurtayla ilgili gelişmeler ortaya çıkmaya devam ediyor.

Diğer yandan yumurtanın yıkanıp yıkanmaması gerektiği hep tartışma konusu olmuştu.

Yıkanacağı zaman olduğu gibi yıkanmayacağı zaman da vardır.

Eğer yumurtayı hemen pişireceksiniz yumurtayı yıkayabilirsiniz. Ancak dolaptan çıkarıp hemen pişirmeyecekseniz kesinlikle yıkamamanız gerekir.

Yani kısa sürede tüketilecekse yıkanabilir ancak uzun sürede tüketilecekse yumurtayı yıkamaktan kaçının.

PEKİ, YUMURTAYI NİYE YIKAMAMAMIZ GEREKİYOR?

Yumurta kabuğunda gözenekler mevcuttur. Bu yapının üzeri de kütikül denilen bir tabaka ile çevrelenmiştir. Kütikül yumurta için hayati önem taşır. Çünkü yumurtaya bakterilerin girmesini engeller. Eğer yıkarsanız kütikül ortadan kalkar ve yumurta savunmasız kalır. Her tür bakterinin saldırısına açık olur.

En önemli sonucu ise Salmonella bakterisinin neden olduğu bağırsak enfeksiyonudur. Yumurtanın içindeki bakteri arttıkça verdiği zarar da artar. Salmonella bakterisine maruz kalmış bir yumurtayı iyi pişirmeden tüketmeye kalkarsanız hastalanırsınız. Üstelik çocuklar bu bakteriye karşı yetişkinlere göre çok daha hassastır.

En iyisi yumurtayı hiç yıkamamaktır. Siz satın almadan önce de yıkanmadığından emin olmanız da fayda var.

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