Yumurta sosyeteye düştü! 20 yıl önce işçi yemeğiydi. Fiyatlar uçuyor

Yumurta fiyatlarındaki hızlı yükseliş, dar gelirli vatandaşları zor durumda bırakıyor. Türkiye’de son aylarda yumurta fiyatlarında yaşanan hızlı artış, vatandaşların tepkisine neden oldu.

Marketlerde 30’luk yumurta kolisinin fiyatı 270 TL’ye kadar yükseldi. Bu yumurta organik ve gezen tavuk yumurtası olursa 30'luk koli fiyatı 330 TL'yi geçiyor.

Önceden işçilerin öğlen yemeğinin vazgeçilmez ürünü olan yağda yumurta artan fiyatlarla lüks oldu. Evde bile kendiniz yapacak olsanız 3 yumurta 27 TL, 100 gram tereyağı 50 TL, pul biberi, tuzu, doğalgazı ve ekmeği de koyunca 23 TL. Maliyet toplamı 100 TL civarında oluyor.x

Bu yemeği İstanbul'un gözde semtleri arasında gösterilen Levent, Etiler, Moda gibi yerlerde tüketirsiniz, fiyata dükkan kirası, vergiler, elektrik, doğalgaz garsoniyeri de ekleseniz fiyatı 250 TL'den başlıyor. Bir de içine sucuk ya da pastırma ekletirseniz fiyat katlanarak ayyuka çıkıyor.

"YUMURTAYI BÖLEREK YİYORUZ"

Bir vatandaş, “Önceden günde dört yumurta yiyorduk, şimdi bir yumurtayı ikiye bölüp idare etmeye çalışıyoruz. Yumurtanın kaşar, sucuk, peynir gibi lüks bir ürün haline gelmesine izin verildi. Seçim zamanı fiyatları düşürerek oy toplamaya çalışacaklarını hepimiz biliyoruz” diyerek tepkisini dile getirdi.

2023 sonunda ABD’de başlayan ve 2024 yılı boyunca dünya genelinde etkisini artıran kuş gribi salgını, yumurta üretiminde büyük kayıplara yol açtı. Salgın nedeniyle milyonlarca tavuk itlaf edilirken, ABD’nin Türkiye dâhil birçok ülkeden yumurta ithalatını artırması, iç piyasada fiyatların yükselmesine neden oldu.

Yetkililere göre, sadece ABD değil, Avrupa Birliği ülkeleri de Türkiye’den yumurta talebini artırdı. Türkiye’nin üretim kapasitesinin yeterli olmasına rağmen ihracattaki artış, iç piyasadaki fiyatları doğrudan etkiledi.

ÜRETİCİDE TANESİ 4 LİRA 70 KURUŞ

Marketlerde yumurtanın fiyatı kalite ve markaya göre değişse de 30’luk koli fiyatının 230 TL’ye kadar çıkması, fırsatçılık iddialarını da gündeme getirdi. Afyon’da üreticiden 4,70 TL’ye çıkan bir yumurtanın, market raflarında 8-10 TL’ye satılması dikkat çekiyor.