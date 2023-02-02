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Yumurtalık kanseri hangi hastalıklarla karıştırılıyor?

Yumurtalık kanseri belirtilerinin genellikle başka hastalıklarla karıştırıldığına dikkati çeken Prof. Dr. Ahmet Bilici, “Yumurtalık kanseri riskini yaş, kalıtsal gen değişiklikleri, aile öyküsü, fazla kilo, menopoz sonrası hormon tedavileri, endometriozis, menstrüasyonun başladığı ve bittiği yaş, hiç hamile kalmamak artırmaktadır” dedi.

Haber Giriş: 2 Şubat 2023 Perşembe - 12:20
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Yumurtalık kanseri ...

Yumurtalık kanseri hangi hastalıklarla karıştırılıyor?
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Prof. Dr. Ahmet Bilici, yumurtalık kanseri hakkında önemli bilgiler verdi. Prof. Dr. Bilici, “Yumurtalık kanseri, yumurtalık hücrelerinin kontrolsüz çoğalması sonucu oluşur. Kanserli hücreler hızla çoğalır ve sağlıklı vücut dokusunu istila edip yok edebilir. Kadın üreme sistemi, rahmin her iki yanında birer tane olmak üzere iki yumurtalık ve rahimden oluşur. Her biri yaklaşık bir badem büyüklüğünde olan yumurtalıklar, östrojen ve progesteron hormonlarının yanı sıra yumurta üretir. Yumurtalık kanseri ilk geliştiğinde, belirgin bir belirtiye neden olmayabilir. Yumurtalık kanseri belirtileri ortaya çıktığında, genellikle bu şikayetler başka sık görülen nedenlere bağlanır. Belirtileri arasında karın şişkinliği veya şişmesi, yemek yerken çabuk doyma hissi, kilo kaybı, alt karın bölgesinde rahatsızlık, halsizlik, sırt ağrısı, kabızlık gibi bağırsak alışkanlıklarındaki değişiklikler ve sık idrara çıkma ihtiyacı görülebilir” şeklinde konuştu.

BU FAKTÖRLER HASTALIĞA ZEMİN HAZIRLIYOR

Yumurtalık kanserine neyin neden olduğunun net olmamasıyla birlikte hastalık riskini artırabilecek bazı faktörlerin belirlendiğine değinen Bilici, sözlerine şunları ekledi:



Endometriozis:
Endometriozis, rahminizin içini kaplayan dokuya benzer dokunun rahminizin dışında büyüdüğü, genellikle ağrılı bir hastalıktır.

Menstrüasyonun başladığı ve bittiği yaş:
Erken yaşta adet görmeye başlamak veya geç yaşta menopoza girmek veya her ikisi birden yumurtalık kanseri riskini artırabilir.


Hiç hamile kalmamak:
Hiç hamile kalmadıysanız, yumurtalık kanseri riskiniz artabilir.Yumurtalık kanseri, yumurtalıkların içindeki veya yakınındaki hücrelerin DNA’larındaki değişiklikler sonucu meydana gelmektedir. Yumurtalık kanseri riskinizi artırabilecek faktörler şunları içerir:

Yaşlılık:
Yaşlandıkça yumurtalık kanseri riski artar. En sık yaşlı erişkinlerde teşhis edilir.

Kalıtsal gen değişiklikleri:
Yumurtalık kanserlerinin küçük bir yüzdesi, ebeveynlerinizden miras aldığınız gen değişikliklerinden kaynaklanır. Yumurtalık kanseri riskini artıran genler arasında BRCA1 ve BRCA2 bulunur. Bu genler ayrıca meme kanseri riskini de artırır. Lynch sendromu adı verilen ve kalıtsal özellik gösteren rahatsızlık ile ilişkili gen değişiklikleri ve BRIP1, RAD51C ve RAD51D genleri dahil olmak üzere diğer bazı gen değişikliklerinin yumurtalık kanseri riskini artırdığı bilinmektedir.

Ailede yumurtalık kanseri öyküsü:
Yumurtalık kanseri teşhisi konan kan akrabalarınız varsa, hastalık riskiniz artabilir.
 

Fazla kilolu veya obez olmak:
Aşırı kilolu veya obez olmak yumurtalık kanseri riskini artırır.

Menopoz sonrası hormon replasman tedavisi:
Menopoz belirti ve semptomlarını kontrol altına almak için hormon replasman tedavisi almak yumurtalık kanseri riskini artırabilir.”

DHA

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