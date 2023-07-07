Yumurtalık kanseri nedir? Belirtileri nelerdir? Tedavi yöntemleri nelerdir?

İnsanların korkulu rüyası olan yumurtalık kanseriyle ilgili detayları internet kullanıcıları arama motorlarında çokça aratılıyor. Peki, yumurtalık kanseri nedir? Yumurtalık kanseri belirtileri nelerdir? Yumurtalık kanseri tedavi yöntemleri nelerdir? Detaylar haberimizde…

Yumurtalık kanseri nedir? Belirtileri nelerdir? Tedavi yöntemleri nelerdir?

Editör: Osmancan Erok

İnsanlar gerek hasta olmadan önce gerekse sağlıklarını korumak için hastalıkları tanımayı tercih ediyor. İnsanların korkulu rüyası olan yumurtalık kanseriyle ilgili detayları internet kullanıcıları arama motorlarında aratmaya sürdürüyor. Bu hastalıklardan birisi olan yumurtalık kanseriyle ilgili detaylar…

YUMURTALIK KANSERİ NEDİR?

Dokusunda pek çok farklı hücre bulunan yumurtalıkların ana yapısını epitelyum hücreler oluşturur. Epitel hücrelerde ya da embriyonik döneme ait hücrelerde meydana gelen kontrolsüz bölünme ve çoğalma sonucunda yumurtalık kanseri oluşabilir. Daha çok menopoz sonrası görülen yumurtalık kanserlerinin yüzde 80’i epitelyum dokuda oluşur. 20 yaşın altında görülen yumurtalık kanserlerinin yüzde 60’ında ise embriyonik tümörler görülmektedir.

YUMURTALIK KANSERİ BELİRTİLERİ NELERDİR?

-Bağırsak alışkanlıklarında değişiklik, özellikle kabızlığın ortaya çıkması,

-Mesane alışkanlıklarında değişiklik, sık sık idrara çıkma ihtiyacı,

-İştah kaybı veya hızlı bir şekilde tokluk hissi,

-Vajinal kanama,

-Kilo kaybı,

-Karında basınç hissi ve şişkinlik,

-Kasıkta dolgunluk veya ağrı,

-Uzun süreli hazımsızlık, gaz veya bulantı.

YUMURTALIK KANSERİ TEDAVİ YÖNTEMLERİ NELERDİR?

Yumurtalık kanseri tedavisi cerrahi olup, sadece rahim ve yumurtalıklar değil, vücutta tutulması muhtemel olan tüm dokular alınır. Cerrahi tedaviden sonra ise kemoterapi uygulanır.

Yumurtalık kanserinde tüm evrelerde cerrahi yönteme başvurulur. Yumurtalık kanseri tedavisinde kitlenin çıkarılması hayati organlara zarar verme riski taşıyorsa önce kemoterapi ile kitlenin küçültülmesi hedeflenir. Ardından cerrahi yöntem ilke kanserli kitle ve dokulara müdahale edilir. Yumurtalık kanseri ameliyatı sonrasında eğer kanser vücuda yayılım göstermiyorsa kemoterapiye gerek kalmayabilir. Eğer yumurtalık kanseri yayılma gösteriyorsa kemoterapi ya da radyoterapi uygulanmalıdır. Kemoterapi hastalığın evresine göre değişmek ile beraber operasyon sonrası 6-9 kür uygulanmaktadır.

Yumurtalık kanserinde yeni tedavi alternatifleri artık ülkemizde de sıklıkla uygulanmaya başlamıştır. Hedefe yönelik ajanlar ile uygulanan tedaviler kür olasılığını arttırmakta, hayatta kalma süresini uzatmakta ve önemli bir semptomatik rahatlama sağlamaktadır. Yumurtalık kanserlerinin tedavisinde üremenin korunmasına, oldukça özen gösterilmektedir. Özellikle erken yaşta görülen germ hücreli yumurtalık kanserleri ve borderline tip yumurtalık kanserlerinde sadece kanserli doku veya kanserli yumurtalık çıkarılıp, rahim ve karşı yumurtalık korunarak gebe kalmak mümkün hale getirilir.

Öne Çıkanlar
Bedelli askerlik ücreti ne kadar oldu? 2023 Temmuz bedelli askerlik ücreti ne kadar kaç TL?
Bedelli askerlik ücreti ne kadar oldu? 2023 Temmuz bedelli askerlik ücreti ne kadar kaç TL?
Yurt dışı telefon kayıt ücreti ne kadar oldu? IMEI kayıt ücreti ne kadar kaç TL?
Yurt dışı telefon kayıt ücreti ne kadar oldu? IMEI kayıt ücreti ne kadar kaç TL?
Vergilere zam mı geldi? Noter pasaport vize harçları ne kadar oldu?
Vergilere zam mı geldi? Noter pasaport vize harçları ne kadar oldu?
Threads nedir? Instagram Threads nasıl indirilir?
Threads nedir? Instagram Threads nasıl indirilir?
AKP kamu mühendislerini açlığa mahkum etti!
AKP kamu mühendislerini açlığa mahkum etti!
CHP’nin YSK Temsilcisi Mehmet Hadimi Yakupoğlu’ndan şüpheli seçim itirafı
CHP’nin YSK Temsilcisi Mehmet Hadimi Yakupoğlu’ndan şüpheli seçim itirafı
Son Haberler
Güzel rüya gördüren besinler Sağlık
Güzel rüya gördüren besinler
YouTube Netflix’in sevilen özelliğini alıyor Teknoloji - Otomotiv
YouTube Netflix’in sevilen özelliğini alıyor
ABD'nin ticari ham petrol stokları azaldı Dünya
ABD'nin ticari ham petrol stokları azaldı
Yaz aylarında basur şikâyetleri artıyor. Uzmanı uyarılarını sıraladı Sağlık
Yaz aylarında basur şikâyetleri artıyor. Uzmanı uyarılarını sıraladı
Bebekler ilk ne zaman görür Sağlık
Bebekler ilk ne zaman görür
Zam fırtınasının nasıl devam edeceği belli oldu Ekonomi
Zam fırtınasının nasıl devam edeceği belli oldu
Afacan Ömer gezerken sondaj kuyusuna düştü Güncel
Afacan Ömer gezerken sondaj kuyusuna düştü