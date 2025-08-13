Yumurtalıktan çıkan dev kitle şoke etti! Doktorlar bile hayrete düşürdü

Trabzon Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne başvuran kadın hastanın yumurtalığından 40 santimetre boyutunda, 9 kilogram ağırlığında bir kitle alındı.

Trabzon Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne çeşitli şikayetlerle başvuran kadın hastanın yapılan tetkiklerinde yumurtalığında kitle tespit edildi. Hekimler, ameliyat kararı aldı. Kadın Doğum Uzmanı Doç. Dr. Recep Erin ve ekibi tarafından gerçekleştirilen ameliyatta kadın doğum, anestezi, radyoloji ve patoloji birimlerinden uzmanlar görev aldı. Yapılan ameliyatta hastanın yumurtalığından 40 santimetre ve 9 kilo ağırlığında kitle çıkarıldı.

Ameliyat sonrası yoğun bakımda gözlem altında tutulan hastanın sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

