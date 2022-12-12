Yumurtanın bugünkü fiyatını biliyor musunuz? En ucuz markette bile fiyatı bu

TÜİK’in açıklamasına göre enflasyon kasım ayında yüzde 84.39 oldu. Enflasyon aylık bazda yüzde 2.88 artış gösterirken yıllık enflasyon baz etkisiyle sınırlı oranda düşüş gösterdi. TÜİK’n açıklamasının yanı sıra ENAG ise yıllık enflasyonu yüzde 170,70 olarak duyuru. ENAG’ın açıkladığı verilere göre enflasyon kasım ayında yüzde 4.26 artış gösterdi.

TÜİK’în açıkladığı enflasyonda görülen ‘baz etkisi’ vatandaşa yansımadı. Gıda fiyatlarındaki artış marketlerde ve pazarlarda hissedilmeye devam ediyor.

Bir markette çekilen fotoğraf gıda fiyatlarındaki son durumu ortaya koydu. Söz konusu fotoğrafta 30’luk yumurtanın fiyatı 65 lira olarak görüldü.

Hükümet yetkilileri enflasyonda düşüş yaşanacağını savunsa da bu durumun fiyatlara ne zaman yansıyacağı merakla bekleniyor.