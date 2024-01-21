Yumurtaya bir ayda 15 lira zam! Asgari ücret cebe girmeden eridi

Kaynak: Bursada Bugün
Yumurtaya bir ayda 15 lira zam! Asgari ücret cebe girmeden eridi
Yumurta üreticilerinin fiyatları indirmesine rağmen yapılan denetimlerde yumurta fiyatlarının arttığı tespit edildi. 15 gün içerisinde bir koli yumurtanın fiyatı 95 liradan 110 liraya çıktı.

Asgari ücrete yüzde 49 zam yapılmasının yanında her geçen gün marketteki etiketlere de gizli zamların yapıldığı ortaya çıktı.

Yaşanan ekonomik krizin yanında günden güne artan fiyatlar vatandaşları zor duruma soktu. Eriyen asgari ücrete bir sebep de yumurtadan geldi.

95 LİRADAN 110 LİRAYA ÇIKTI

1 Aralık 2023 tarihinde bir koli yumurta 95 lirayken, 1,5 ay içinde bu fiyata 110 liraya kadar yükseldiği ortaya çıktı.

Kahvaltıların vazgeçilmezi olan yumurtanın fiyatını merak edenler sosyal medyadan internet alışveriş sitelerine baktığında hüsran yaşadı. Fiyatı 30 Lira ila 115 Lira arasında değişen yumurtanın kahvaltı sofralarında yerini koruyup koruyamayacağı merak konusu oldu.

Yumurta Üreticileri Birliği (YUM-BİR) Başkanı İbrahim Afyon, son üç hafta içinde üretici üretimde yaşanan düşüşe rağmen, pazarlarda tam olarak büyüyen bir artışın gözlemlendiğini aktardı.

Market çalışanları ise yumurtaya yine zam yapılacağı iddiasında bulundu.

Sporcuların ve ailelerin kahvaltılarından eksik etmediği yumurtanın market raflarında bulunan fiyatları ise şu şekilde:

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