Yumurtayı sakın böyle yemeyin! Kanser yapıyor

Yumurta, besin değeri yüksek bir gıda olarak dünya genelinde yaygın bir şekilde tüketilmekte.

Protein, vitamin ve mineral kaynakları arasında önemli bir yer tutan yumurta, özellikle kahvaltıda sıkça tercih edilmekte. Ancak son dönemlerde yapılan araştırmalar, yumurtanın bazı pişirme yöntemlerinin sağlık üzerinde olumsuz etkiler yaratabileceğini ortaya koymakta. Peki, yumurtayı nasıl tüketmemek gerekiyor? İşte detaylar...

Yüksek Sıcaklıkta Pişirme Tehlikesi: Yumurtayı yüksek sıcaklıklarda uzun süre pişirmek, oksisterol adı verilen zararlı kimyasalların oluşumuna neden olabilir. Oksisteroller, iltihaplanma ve arterlerin kalınlaşmasıyla ilişkilendirilmiştir ve bu durum kanser riskini artırabilir. Özellikle 177°C üzerinde pişirilen yumurtalar, bu kimyasalların oluşumuna daha yatkındır.

İşlenmiş Etlerle Birlikte Tüketim: Yumurtayı işlenmiş etlerle birlikte tüketmek de sağlık açısından riskli olabilir. İşlenmiş etler, nitrit ve nitrat gibi kanserojen maddeler içerebilir ve bu maddeler yumurta ile birleştiğinde kanser riskini artırabilir. Uzmanlar, yumurtayı tek başına veya taze sebzelerle birlikte tüketmenin daha sağlıklı olduğunu belirtiyor.

UZMAN GÖRÜŞLERİ VE BİLİMSEL ARAŞTIRMALAR...

Beslenme uzmanları, yumurtanın doğru pişirme yöntemleriyle tüketildiğinde sağlıklı bir protein kaynağı olduğunu vurguluyor. Ancak, yüksek sıcaklıklarda uzun süre pişirilen veya işlenmiş etlerle birlikte tüketilen yumurtaların sağlık riskleri taşıdığı konusunda uyarıyorlar.

Yumurtayı sağlıklı bir şekilde tüketmek için düşük sıcaklıklarda pişirmek ve işlenmiş etlerden kaçınmak önemli. Sağlıklı beslenme alışkanlıkları edinmek ve uzmanların önerilerine kulak vermek, kanser riskini azaltmada önemli bir rol oynar. Eğer yumurta tüketimi konusunda endişeleriniz varsa, bir beslenme uzmanına danışmanız faydalı olacağı bildirildi.

Beslenme uzmanları, yumurtanın sağlıklı bir şekilde tüketilmesi gerektiği konusunda hemfikirdir.

İşte bazı öneriler:

Haşlama veya Buharda Pişirme: Yumurtalar, haşlama veya buharda pişirme yöntemleriyle hazırlandığında, besin değerlerini korur ve sağlık riski taşımaz.

Aşırı Tüketimden Kaçınma: Günlük yumurta tüketimi konusunda dengeli olmak önemli.

Uzmanlar, haftada 3-4 yumurta tüketiminin sağlıklı bir diyet için yeterli olduğunu belirtmekte.