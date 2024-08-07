Yunan adalarında yangın riski

Düzenleme: Kaynak: AA
Yunan adalarında yangın riski

Yunanistan'da bugün Sisam, Ikaria ve Sakız adalarında orman yangını riskinin yüksek olduğu açıklandı.

İklim Krizi ve Sivil Koruma Bakanlığı, bu bölgelerdeki ilgili kurumlara, olası yangınlara karşı hazırlıklı olmaları yönünde talimat verdi. Ayrıca, vatandaşlara dikkatli olmaları ve kurumuş otları yakmanın yasak olduğu konusunda uyarılarda bulunuldu.

Yunanistan İklim Krizi ve Sivil Koruma Bakanı Vasilis Kikilyas, dün yaptığı açıklamada, Vari, Magula ve Domokos bölgelerinde son günlerde çıkan orman yangınlarıyla ilgili olarak gözaltına alınan kişilerin "davranışlarının bedelini ödeyeceğini" ifade etti.

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