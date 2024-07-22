Yunan bakandan küstah sözler: Bir gece F-35’ler ile Ankara’ya gelebiliriz

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Yunan bakandan küstah sözler: Bir gece F-35’ler ile Ankara’ya gelebiliriz

Yunanistan Sağlık Bakanı Georgiadis’ten küstah sözler geldi. Yunan Bakan, “Bir gece F-35’ler ile Ankara’ya gelebiliriz” dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Kıbrıs Barış Harekatı’nın 50. yıldönümü töreninde konuştu. Erdoğan, Kıbrıs sorununun çözümü için 2 devletli yapının kurulması gerektiğini belirterek, "Müzakerelere, yıllar önce İsviçre'de bıraktığımız yerden devam edelim' demek kimseye fayda sağlamaz. Biz, Kıbrıs'ta kalıcı barış ve çözüm için müzakerelere hazırız. Çözüm yolunda uzatılan hiçbir eli de havada bırakmayız” dedi.

Erdoğan’ın açıklamaları Yunan basınında geniş yer bulurken Yunanistan Sağlık Bakanı Adonis Georgiadis’ten küstah sözler geldi. Türkiye’nin sorun yaratan bir ülke olduğunu savunan Yunan Bakan “Bu "bir gece ansızın "ları dinliyorum ve beni güldürüyorlar. F-35 ile bir gecede aniden Türkiye'ye gidebiliriz. Yemen'de ne olduğunu gördünüz mü? Elinizde radara yakalanmayan F-35'ler varsa, bir gece ansızın Ankara'da olursunuz ve onları deli gibi indirirsiniz” şeklinde konuştu.

OPEN TV’de konuşan Yunan Bakan, şunları söyledi:

“Böyle bir şey yapacağımızı söylemiyorum, çünkü böyle bir şey yapmak istemiyoruz, ama Erdoğan bunu söylediğinde gülüyorum.

Bir gece Yunanistan'a ne götüreceksiniz? Elinizdeki ayakkabılarla mı? Herkes Türkiye'nin havacılıkta sıfır olduğunu biliyor."

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