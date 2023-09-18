Yunan Başbakan Miçotakis'ten Türkiye'ye diyalog mesajı

Geçtiğimiz aylarda gerginliğin en üst noktaya çıktığı Türkiye - Yunanistan ilişkileri iki ülkede de seçimlerin sona ermesinin ardından daha ılımlı bir noktaya geldi. Son olarak Yunan Başbakan Miçotakis diyalog kanallarının açık olmasının önemini vurgulayan bir açıklama yaptı.

Yunan Başbakan Miçotakis'ten Türkiye'ye diyalog mesajı

Yunanistan Başbakanı Miçotakis, bu yıl 87.'si düzenlenen Uluslararası Selanik Fuarı kapsamındaki basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Türkiye ile Yunanistan arasındaki uzlaşmazlıkların çözümü için Uluslararası Adalet Divanı'na gidilmesinin henüz uzak göründüğünü belirten Miçotakis, "Türkiye ile her düzeyde diyalog kanallarının yeniden açılmasının son derece olumlu olduğunu düşünüyorum" diye konuştu.

"GÖRÜŞMELER İKİLİ İLİŞKİLER AÇISINDAN FAYDALI"

Miçotakis, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile liderler düzeyinde görüşmenin yanı sıra bakanlar ve bakan yardımcıları arasındaki görüşmelerin de önemli olduğunu belirterek, güven artırıcı tedbirler ve pozitif gündemin de görüşülmesinin ikili ilişkiler açısından faydalı olduğunu kaydetti.

AB YOLUNUN YUNANİSTAN'DAN GEÇTİĞİNİ VURGULADI

Türkiye'nin Batı ile yakınlaşmasında fayda olacağını savunan Miçotakis, Yunanistan'ın son yıllarda, Türkiye-Avrupa yakınlaşmasının Yunanistan ile ilişkilerde normalleşmeden geçtiğini vurgulayan bir dış politika benimsediğini ifade etti.

“SORUNLARIN BİR ANDA ÇÖZÜLMESİNİ BEKLEMEYELİM”

Miçotakis, "Geçmişten gelen sorunların bir anda çözülmesini beklemeyelim ama anlaşmazlık olduğunda hangi konuda anlaşamadığımızı medeni bir şekilde ortaya koymada ve radikal söylemlere yol açmamada uzlaşalım" diye konuştu.

Türkiye ile süregelen sorunların çözümü için girilecek müzakerelerde ödün verilip verilemeyeceği sorulan Miçotakis, "Hiçbir müzakerede hiçbir taraf taleplerinin yüzde 100'ünü elde edemez" dedi.

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