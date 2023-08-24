Yunan basını hükümeti eleştirdi: Rüzgarın insafına kalmış ülke

Günlerdir orman yangınlarıyla mücadele eden Yunanistan'da müdahaleler yetersiz kaldı. Yunan basını hükümeti böyle eleştirdi: rüzgarın insafına kalmış ülke

Yunan basını hükümeti eleştirdi: Rüzgarın insafına kalmış ülke

Editör: Serhat Ağa

Yabancı birliklerin de aralarında bulunduğu itfaiyeciler, ülke çapında ve başkentin eteklerinde halihazırda 20 cana mal olan yangınlarla mücadele ederken, kuvvetli rüzgarlar Çarşamba günü Yunanistan'ın ateşli kabusunu körüklemeye devam etti.

İtfaiye güçlerinin birden fazla cepheye müdahale edecek şekilde dağıtıldığı Sivil Koruma Bakanı Vassilis Kikilias tarafından doğrulandı.

Bakan, "Karşılaştığımız son derece zor durumun göstergesi, Salı günü Evros'taki büyük yangının yanı sıra, İtfaiye Departmanının Attika'da dokuz, Viotia'da altı ve Evia'da bir yüksek riskli yangınla ilgilenmek üzere çağrılmasıdır" diye vurguladı.

Viotia'daki Agia Paraskevi'de çok sayıda ev yandı ve tarihi Ossios Loukas kilisesi alevler içinde kaldı. Çarşamba günü öğle saatlerinde Evia'da, özellikle Halkida'nın Dokos kentinde, bölgedeki bir mezarlığın yakınında ikinci bir yangın çıktı; daha önce de Kontodespoti'deki ormanlık alanda yangın çıkmıştı. 112'ye tahliye için mesaj gönderildi, ancak kısa süre sonra itfaiye yangının kontrol altına alındığını duyurdu.

Attika'da, itfaiye teşkilatının en büyük korkularını doğrulayan yangınlar kentsel dokuya da sıçradı, kuzey Atina'daki Acharnon belediyesindeki mülklere zarar verdi ve Parnitha Milli Parkı'na kadar uzandı.

Yangın, rüzgarın yönünün değişmesiyle Menidi'deki Agia Paraskevi yerleşimine de sıçradı, evleri yaktı ve sakinleri tehdit etti.

Birim yönetiminin aceleyle genç askerleri tahliye etmesiyle Kapota askeri üssüne yaklaşırken kumarhanenin ve teleferiğin hemen batısındaki Parnitha Dağı'ndaki bir vadi olan Saint George nehrine de ulaştı.

Alevlerin yaklaştığı ancak tesise zarar vermediği Amygdaleza'daki Yunan Polisi (ELAS) akademilerinde de seferberlik yaşandı. Ancak yangının büyümesi üzerine kapalı kampta tutulan yaklaşık 800 göçmenin Malakasa'ya ve Petrou Ralli Caddesi'ndeki Yabancılar Şube Müdürlüğü'ne nakledilmesi gerekli görüldü.

Bütün bunlar yaşanırken Yunan basını müdahale konusunda yetersiz gördükleri hükümeti eleştirdi. Müdahalelerde yaşanan aksaklıklar üzerine eleştirilerde bulunan basın, Yunanistan’ı ‘rüzgarın insafına kalmış ülkeye’ benzetti.

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