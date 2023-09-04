Yunan Fransız kazansaydı diyenler kaybetti. Atatürk'ün kızları kazandı

Kendilerini "Atatürk'ün kızları" olarak ilan eden kadın voleybolcularımızın tokadı yüzlerinde patladı. Atatürk'ün kızları yine kazandı.

Yunan Fransız kazansaydı diyenler kaybetti. Atatürk'ün kızları kazandı

Gürel YURTTAŞ-YENİÇAĞ

Her dönemde var bunlar.
Türklüğe de Türkiye'ye de milli değerlere de düşmanlar.
Kurtuluş Savaşı'nda da vardılar, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk Türkiye Cumhuriyeti'nin temelini atarken de...
Zaten Gazi de bunu belirtmemiş midir sık sık yaptığı konuşmalarda. Örneğin Nutuk'ta. Gençliğe hitabesinde.
Kurtul Savaşı'nda Yunan kazansın, Fransız kazansın diye çırpınanların devamıdır "Keşke Fransız kazansaydı, Yunan kazansaydı" diyenler işte...
Ama olmuyor dilekleri, olmayacak da.
Bakın işte yine olmadı.
Kendilerini "Atatürk'ün kızları" olarak ilan eden kadın voleybolcularımızın tokadı yüzlerinde patladı.
Filenin Sultanları Türk olmanın gururunu yaşayan milyonların gönülden desteği ile uzandılar Avrupa Şampiyonası'na; büyük çabayla.
Gözlerimiz yaşlı izledik onları;
Ebrar'ın suratlarına inen her smacını...
Son 4 yılda Türk vatandaşı yapılan en doğru insan ve kalbinde o sevgiyi taşıdığı hırsından belli olan Melissa'nın insanüstü sıçrayışlarını ve sayılarını...
"Biz Atatürk'ün kızlarıyız" diyen büyük kaptan Eda'nın müthiş performansını...
Zehra'nın, Elif'in...
Hande'nin Cansu'nun...
Gizem'in Simge'nin...
Ayça'nın İlkin'in...
Sevinç gözyaşlarını...
Hiç boyuna heveslenmeyin...
Milyonlarca Eda'yız biz. Milyonlarca Zehra. Milyonlarca Hande, Ebrar.
Fransız kazansaydı Yunan kazansaydı diye boşuna beklersiniz daha...
Çünkü... Muhtaç olduğumuz kudret damarlarımızdaki asil kanda mevcuttur bizim.
Biz bunu zaten biliyoruz da... Öğrendiniz siz de bir kez daha:
Ne Mutlu Türküm diyene.

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