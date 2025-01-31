Yunan kemençe virtüözü usta sanatçının klibi için İstanbul’da

Mayıs 2010'da Oslo'daki Eurovision Yarışması'na katılan Ioannidis, sanatçı İsmail Türüt'ün "Yerini Dolduramam" adlı eserinin klip çekimi için geldiği İstanbul'da, sanat hayatı, müzikal çalışmaları ve gelecek projeleriyle ilgili açıklamalarda bulundu.

“KALBİMDE HEP KARADENİZ MÜZİĞİ VAR"

Yaklaşık 15 yıl önce çok gençken Eurovision'da eşsiz bir deneyim yaşadığını söyleyen Ioannidis, "Sonra hayatımı değiştirdim çünkü birçok insan beni takip etti. Sadece kültürel köklerimden gelen müzik değil, etnik müzik hakkında da çok fazla çalıştım. Şimdi Toronto'da yaşıyorum. Hayatım Kanada ile Amerika arasında geçiyor. Dünya müziği çalıyorum. Besteciyim ama kalbimde hep Karadeniz müziği var" ifadelerini kullandı.

“MÜZİK HER YERDE SEVGİ VERİR”

Ioannidis,"Çünkü müziğim sayesinde Yunanistan ve Türkiye'den insanlar sanatımı görmeye geliyor. Kemençem ve müziğim sayesinde tüm insanlar aynı anda, aynı yerde vakit geçiriyor, insanlar müziğin tadını çıkarıyor. Bence dünyada savaş için tek bir tane bile neden yok ama müziği sevmek için çok neden var. Müzik her yerde sevgi verir."

"MÜZİĞİ DİNLEYİN VE DAHA İYİ HİSSEDİN"

İsmail Türüt ile 2013'te tanıştığını ve beraber sahne aldıklarını vurgulayan sanatçı, "Çok heyecanlıydım çünkü onu tanıyordum. Çok ünlüydü. Çok mutluydum çünkü gözlerinde sesimden, müziğimden çok mutlu olduğunu gördüm. Birkaç yıl sonra beni hatırladı. Bana bu harika şarkı için davetiye gönderdi. Bu konuda çok heyecanlıyım." değerlendirmesinde bulundu.

Lazos Ioannidis, İstanbul'da bulunmaktan duyduğu memnuniyeti de dile getirerek, "Burada olduğum için çok mutluyum. İstanbul'daki bu güzel manzara beni çok heyecanlandırıyor" şeklinde konuştu.

“MÜZİK TEK EVRENSEL DİL”

Hayatı boyunca müzik yapmayı çok sevdiğini ve müziğin tek evrensel dil olduğunu söyleyen sanatçı, müzik ile her yerde herkesle bağlantı kurulabileceğinin altını çizerek, "Müziği dinleyin ve daha iyi hissedin" dedi.

Ioannidis, son dönemde müzik çalışmalarını ABD ve Kanada'da sürdürdüğünü dile getirerek, "Büyük ve evrensel bir şey üzerinde çalışıyorum. Dünyadaki dört farklı kültürle bir proje yaptım. Bunlar Karadeniz, İrlanda, Çin ve İran tarzı olacak. Daha fazla detay veremiyorum. Misafirperverliğiniz için çok teşekkür ederim. Burada arkadaşlarım olduğunu hissediyorum." ifadelerine yer verdi.