Yunan medyası Türkiye’nin 9 metrekarelik adayı ilhak ettiğini iddia etti. Türkiye NOTAM verdi

Yunan medyası, Türkiye’nin Yunanistan’a resmi yazı yazarak Zürafa Adası’nın egemenlik haklarının Türkiye’ye ait olduğunu duyurduğunu aktardı. Söz konusu haber, “Ankara'dan olağanüstü bir meydan okuma: Türkiye, stratejik öneme sahip bir Yunan adacığını ‘ilhak etti’” başlığı ile gündeme geldi. Adanın 9 metrekare büyüklüğünde olduğu öğrenildi.

Yunan medyası Türkiye’nin 9 metrekarelik adayı ilhak ettiğini iddia etti. Türkiye NOTAM verdi

Yunanistan medyası, Ankara'nın, uluslararası resmi yazı göndererek, Zürafa Adası'nın yalnızca Türk toprağı olduğunu ve münhasır egemenlik haklarının Türkiye'ye ait olduğunu duyurduğunu açıkladı.

“Ankara'dan olağanüstü bir meydan okuma: Türkiye, stratejik öneme sahip bir Yunan adacığını ‘ilhak etti’” başlığıyla gündeme taşınan haberde, "Yunanistan bu adanın kendisine ait olduğunu iddia ediyordu. 'Türkler, Yunan adasını ilhak etti" ifadelerine yer verildi. Adanın 9 metrekare büyüklüğünde olduğu öğrenildi.

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‘S-400 FÜZELERİNİN TESTİ GERÇEKLEŞTİRİLECEK’

Haberde ayrıca şu iddialara yer verildi:

"30 Ekim 2023 - 2 Kasım 2023 tarihlerinde Türk F-16'ları ve İHA'larıyla işbirliği içinde, ‘Yunanistan'ın egemenliği altındaki Zürafa adacığı’ ve bölgesinde S-400 füzelerinin operasyonel testini gerçekleştirecek."

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İDDİALARA JET HIZINDA YANIT

Yunan hükümeti, tatbikat ile Yunan egemenliğinin ‘işgal edildiğini’ savunurken Türkiye’nin tepkisi ise jet hızında geldi.

A7847/23 numaralı uluslararası duyuru ile iddialara cevap veren Ankara, tatbikat alanının kesinlikle Türkiye’nin münhasır egemenlik haklarına sahip olduğu vurgulandı.

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Öte yandan söz konusu alanın İstanbul FIR (Flight Information Region) Uçuş Bilgi Bölgesi) sınırları içinde olduğu ve Yunanistan'ın Zürafa Adası’nda iddia ettiği ‘Yunan egemenliğinin’ bir işgal olduğu, adacığın Türk toprağı olduğu ve bu nedenle tatbikatın gerçekleşeceği belirtildi.

NOTAM NEDİR?

NOTAM, havacıları uçuş ve yer emniyetini etkileyebilecek bazı önemli durumlardan haberdar etmek için yayımlanan bildiridir. İngilizce "notice to airmen" (havacılara bildiri) kavramının kısaltmasıdır. ICAO konvansiyonu - Annex 15 gereğince ilgili havacılık otoriteleri ve hava meydanları tarafından yayımlanırlar.

OTAM metninin büyük bir kısmı kısaltma ile akronimlerden oluşur ve İngilizce olarak yayımlanır.

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