Yunan Profesör İstanbul depreminin büyüklüğünü açıkladı

Kaynak: Halk TV
Yunan Profesör İstanbul depreminin büyüklüğünü açıkladı
Yunanistan’ın önemli bilim insanlarından olan Efthymios Lekkas, gerçekleşmesi beklenen İstanbul depremiyle ilgili yeni bir uyarıda bulundu. Olası depreme ilişkin tahminlerin yalnızca Türk sismologlara ait olmadığını vurguladı.

Yunanistan’ın önde gelen bilim insanlarından Efthymios Lekkas, olası İstanbul depremiyle ilgili yeni bir uyarı yaptı. Lekkas, İstanbul’da büyük bir depremin beklendiğinin altını çizdi ve "Tahminler sadece Türk sismologlara ait değil, dünyanın dört bir yanındaki ekiplerin tahminleriyle de örtüşüyor" ifadesini kullandı.

24102023075016-5972407-7-50.jpgBEKLENEN DEPREMİN BÜYÜKLÜĞÜNÜ AÇIKLADI

Yunanistan Deprem Planlama ve Koruma Örgütü Başkanı Efthimios Lekkas,olası İstanbul depreminde, büyüklüğün 7,5 olarak öngörüldüğünü ifade etti.

Lekkas, Kuzey Anadolu fayına dikkatleri çekerek, "Hazar'dan başlayıp Ege'de son bulan 1,300 kilometre uzunluğundaki Kuzey Anadolu fayının kırılmamış ve büyük bir depreme neden olmamış tek bir parçası var, o da İstanbul'un güneyindeki sualtı bölgesinde yer alan faydır" ifadesini kaydetti.

lekkas1.webp"İSTANBUL'DA BÜYÜK BİR DEPREM BEKLEDİĞİMİZ KESİNLEŞMİŞ DURUMDA"

İstanbul için uyarılar yapan Lekkas, "Nüfus birikimi ve yoğunluk nedeniyle maruz kalınan riskin çok yüksek olduğunu düşünüyorum. İstanbul'daki evlerin üçte biri sismik düzenlemelerden önceki eski yapılar. Üçte biri ise sismik yönetmeliklere sahip modern yapılar" ifadelerini kullandı.

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