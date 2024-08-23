Yunan Sahil Güvenlik ekipleri kaçak göçmenlere ateş açtı. 1 ölü

Kaynak: AA
Yunan Sahil Güvenlik ekipleri kaçak göçmenlere ateş açtı. 1 ölü

Yunanistan Sahil Güvenlik ekiplerinin, Sömbeki (Symi) Adası açıklarında kaçak göçmenleri taşıyan bir sürat teknesine ateş açması sonucu, 1 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Yunan Sahil Güvenliği'nden yapılan açıklamada, göçmenleri taşıyan sürat teknesinin tehlikeli manevralar yaparak sahil güvenlik botuna çarptığı iddia edildi. Ekiplerin, tekneyi durdurmak amacıyla önce havaya, ardından teknenin motoruna ateş açtığı belirtildi.

Teknede yapılan incelemede, 39 yaşındaki bir göçmenin "muhtemelen bir kurşunla" hayatını kaybettiği ifade edildi. Hayatını kaybeden kişinin cesedinin, Rodos Hastanesi'ne götürüldüğü bildirildi.

Açıklamada, teknede 5'i çocuk olmak üzere toplam 14 göçmenin bulunduğu kaydedildi. Ayrıca, olayla bağlantılı olarak 2 kişinin insan kaçakçılığı şüphesiyle gözaltına alındığı bilgisi verildi.

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