Yunanistan cayır cayır yanıyor

Yunanistan'ın Kavala kentinde, Aspri Ammos mevkiinde başlayan büyük orman yangını, bölge halkı ve yetkililer arasında büyük endişeye neden oldu. Yangın, kuru otlar ve yoğun bitki örtüsü nedeniyle hızla yayılarak kontrol altına alınmasını güçleştiriyor. Yangınla mücadele kapsamında Sivil Savunma Bakanlığı tarafından acil durum mesajı yayımlanarak bölge sakinleri teyakkuza geçirildi.

MÜDAHALELER SÜRÜYOR

Yangın bölgesine sevk edilen 42 kişilik itfaiye ekibi, 2. ve 7. Motorize Özel Operasyon Birimi'nden iki yaya timi ve 10 araçla karadan müdahale ediyor. Havadan ise üç helikopter yangın söndürme çalışmalarına destek veriyor. Kavalanews haber sitesi, yangının ormanlık alanda başladığını ve ana yola doğru ilerlediğini bildirdi. Yangının en büyük tehdidi, şehrin akaryakıt istasyonlarına yakınlığı. Yetkililer, alevlerin bu noktalara ulaşması durumunda çok daha büyük bir felaketin yaşanmasından endişe ediyor.

Bölgedeki güvenlik güçleri, sürücülerin güvenliğini sağlamak amacıyla Kavala'dan İskeçe'ye giden eski ulusal karayolunu trafiğe kapatmış durumda. Egnatia Otoyolu ise hem Kavala öncesi hem de sonrası için açık kalmaya devam ediyor. Yetkililer, rüzgarın yönü ve şiddetinin yangının seyrinde belirleyici olduğunu, bu nedenle sürekli teyakkuzda olduklarını belirtiyor. Yangının kontrol altına alınması için yaklaşık 1,5 milyon doların üzerinde maliyet oluştuğu tahmin ediliyor.

YETKİLİLERDEN HALKA UYARILAR

Kavala İtfaiye Departmanı, yangının hızla yayılması nedeniyle vatandaşlara dikkatli olmaları ve yetkililerin talimatlarına uymaları konusunda çağrıda bulundu. Bölgedeki yerleşim yerlerine yönelik olası bir tehdide karşı tahliye planları da hazırda bekletiliyor.