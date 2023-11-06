Yunanistan: Gazze'deki çatışmalara insani ara verilmeli

Yunanistan Başbakanlık Ofisinden yapılan açıklamaya göre Miçotakis, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile telefonda görüştü.

Görüşmede, Orta Doğu'daki gelişmeler ve Gazze Şeridi'ndeki insani durum ele alındı.

Miçotakis, Filistin ve İsrail'in kendini savunma hakkına ilişkin Atina'nın görüşünü dile getirdi.

Gazze Şeridi'nde sivillerin güvenliğine ilişkin artan endişesini Blinken'a aktaran Miçotakis, çatışmalara insani ara verilmesi ve Gazze Şeridi'ne gerekli insani yardımın kesintisiz yapılması gerektiğini vurguladı.

Yunanistan, Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları'nın, 7 Ekim sabahı, İsrail'e düzenlediği saldırıyı kınayarak, İsrail'in kendini savunma hakkı olduğuna ancak bunu uluslararası hukuk ve insan hakları hukuku çerçevesinde kullanması gerektiğine vurgu yapıyor.

Sivillerin can güvenliğinin sağlanması gerektiğinin altını çizen Atina, çatışmalara insani ara verilmesi ve bölgeye insani yardım sağlanması gerekliliğini de benimsiyor.