Yunanistan Kızıldeniz'e fırkateyn gönderiyor

Yunanistan Savunma Bakanı Nikos Dendias yaptığı açıklamada, Yunanistan'ın, ticari gemilerin Kızıldeniz'e sınırsız erişimini sağlayacak ABD liderliğindeki çok uluslu güce bir Yunan Donanması firkateyni göndereceğini duyurdu.

Halihazırda 10 ülkenin (ABD, İngiltere, Bahreyn, Kanada, Fransa, İtalya, Hollanda, Norveç, Seyşeller ve İspanya) ilgi gösterdiği Refahın Koruyucusu Operasyonu, Akdeniz'de seyreden ticari gemileri Husi isyancılardan korumayı amaçlayacak.

Batı Yemen'de üslenen İran destekli Husi isyancılar, düşman olarak gördükleri ülkelerden gelen gemilere saldırdıklarını duyururken, bir ticaret gemisini ele geçirip diğer üç gemiye füze fırlattılar.

Önümüzdeki günlerde Yunan Donanması personelinden oluşan bir ekibin, planlanan görevin ayrıntıları hakkında bilgi almak üzere ABD destekli operasyonun koordinasyon merkezinin yer alacağı Bahreyn'e gitmesi bekleniyor.