Yunanistan Kızıldeniz'e fırkateyn gönderiyor

Kaynak: Haber Merkezi Muhabir: Murat Şahin
Yunanistan Kızıldeniz'e fırkateyn gönderiyor
Yunanistan Savunma Bakanı yaptığı açıklamada ülkesinin Kızıldeniz'e fırkateyn göndereceğini açıkladı.

Yunanistan Savunma Bakanı Nikos Dendias yaptığı açıklamada, Yunanistan'ın, ticari gemilerin Kızıldeniz'e sınırsız erişimini sağlayacak ABD liderliğindeki çok uluslu güce bir Yunan Donanması firkateyni göndereceğini duyurdu.

Halihazırda 10 ülkenin (ABD, İngiltere, Bahreyn, Kanada, Fransa, İtalya, Hollanda, Norveç, Seyşeller ve İspanya) ilgi gösterdiği Refahın Koruyucusu Operasyonu, Akdeniz'de seyreden ticari gemileri Husi isyancılardan korumayı amaçlayacak.

Batı Yemen'de üslenen İran destekli Husi isyancılar, düşman olarak gördükleri ülkelerden gelen gemilere saldırdıklarını duyururken, bir ticaret gemisini ele geçirip diğer üç gemiye füze fırlattılar.

Önümüzdeki günlerde Yunan Donanması personelinden oluşan bir ekibin, planlanan görevin ayrıntıları hakkında bilgi almak üzere ABD destekli operasyonun koordinasyon merkezinin yer alacağı Bahreyn'e gitmesi bekleniyor.

Son Haberler
Uzmanlardan kritik kalp krizi uyarısı Sağlık
Uzmanlardan kritik kalp krizi uyarısı
Tuzla Piyade Okulu skandalında görev yeri değişimi Gündem
Tuzla Piyade Okulu skandalında görev yeri değişimi
Avrupa Adalet Divanı'ndan flaş 'Süper Lig' açıklaması. UEFA ve FIFA karşı çıkmıştı Spor
Avrupa Adalet Divanı'ndan flaş 'Süper Lig' açıklaması. UEFA ve FIFA karşı çıkmıştı
Çin'deki deprem felaketindeki can kaybı 135'e yükseldi Dünya
Çin'deki deprem felaketindeki can kaybı 135'e yükseldi
Alman Hükümeti'nden Türkleri kara kara düşündürecek anlaşma Dünya
Alman Hükümeti'nden Türkleri kara kara düşündürecek anlaşma
Galatasaray Angelino ile ilgili kararını verdi Spor
Galatasaray Angelino ile ilgili kararını verdi
Dünyanın en kötü yemekleri listesindeydi, fiyatı iki katına çıktı Gündem
Dünyanın en kötü yemekleri listesindeydi, fiyatı iki katına çıktı