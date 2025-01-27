Yunanistan ölüme itmişti! Çanakkale'de kaçak göçmenlere operasyon

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında Yunan unsurlarının Türk kara sularına geri ittiği 24'ü çocuk, 46 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı.
Sahil Güvenlik ekipleri 23 Ocak'ta saat 08.45'de Ayvacık ilçesi açıklarında lastik botta kaçak göçmenler olduğu bilgisiyle harekete geçti. Bölgeye sevk edilen Sahil Güvenlik ekipleri nanistan unsurlarının Türk kara sularına geri ittiği lastik bottaki 24'ü çocuk, 46 kaçak göçmeni kurtardı. Kaçak göçmenler Ayvacık ilçesindeki Yabancıları Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.