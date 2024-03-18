Yunanistan ölüme itti 47 kaçak göçmeni Türkiye kurtardı

Sahil Güvenlik komutanlığı ekipleri, 16 Mart tarihinde Çeşme ve Karaburun ilçesi açıklarında, can salları ve lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen bulunduğu ihbarı üzerine düğmeye bastı.

20'Sİ ÇOCUK TOPLAM 47 KAÇAK GÖÇMEN YAKALANDI

Yunanistan güvenlik güçleri tarafından Türk kara sularına geri itildiği tespit edilen can salları ve lastik bot içerisindeki 20'si çocuk toplam 47 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik botları tarafından kurtarıldı.

Karaya çıkartılan kaçaklar,sağlık kontrolleri ve işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.