Yunanistan’a kaçmaya çalışan 2 fetöcü yakalandı

Edirne'nin İpsala ilçesi Yunanistan sınırında Hudut kartalları 1'inci derece askeri yasak bölgede devriye faaliyeti esnasında FETÖ/PDY üyesi 2 zanlı yakaladı.

Yunanistan’a kaçmaya çalışan 2 fetöcü yakalandı

İHA’nın haberine göre, İpsala ilçesinde hudut kartalları 1'inci derece askeri yasak bölgede devriye faaliyeti esnasında 2 kişiyi yakalayarak jandarma ekiplerine teslim etti.

Kimlik kontrolü yapılmak üzere gözaltına alınan şüphelilerin, yapılan kimlik kontrolünde FETÖ/PDY üyesi olduğu anlaşıldı.

Şüphelilerin FETÖ/PDY şüphelisi A.Y. ve M.H. olduğunu ve Yunanistan'a kaçmaya çalıştıklarını belirleyen ekipler, nöbetçi cumhuriyet savcısına bilgi verdi.

FETÖ/PDY şüphelisi A.Y. ve M.H.‘nin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

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