Yunanistan’da 17 asker savaşa gönderileceğini duyunca istifa etti

Yunan medyasında yer alan haberlere göre, Kızıldeniz'de Husilere karşı görevlendirilecek "YDRA" firkateyninin 17 mürettebatı istifa etti.

Yunanistan'da askerlerin haklarını koruyan "Spartakos Ağı" tarafından yapılan açıklamada, hükümetin İsrail'in yanında yer aldığı ve askerlerin, kendilerinin bir intihar görevine gönderildiklerini düşündükleri için istifa ettikleri aktarıldı.

Açıklamada, "Filistin halkına karşı yürüttüğü soykırım savaşında İsrail'i destekleyen gemilere saldıran Husiler, hiçbir donanma gemisinin karşı koyamayacağı silahlı insansız hava araçlarıyla saldırılar düzenliyor." ifadeleri yer aldı.

Parlamentodaki Yeni Sol grubu tarafından yayımlanan açıklamada, bu istifaların tehlikeli bir görevdeki ücret ve çalışma şartlarına karşı bir protesto olduğu ifade edildi.

Açıklamada, "Hükümeti, ülkemizi ve Deniz Kuvvetleri personelini savaş bölgesinde, özellikle uluslararası örgütler veya Avrupa Birliği'nin himayesi altında olmayan bir operasyona karıştırmamaya çağırıyoruz." ifadesi kullanıldı.

KIZILDENİZ'DE NELER OLUYOR?

İran'ın desteklediği Yemen'deki Husiler, İsrail'in Gazze'deki saldırılarını gerekçe göstererek 31 Ekim'de Yemen açıklarında İsrailli şirketlere bağlı olduğunu belirttikleri ticari gemilere el koymaya, bazılarına da dron ve füzelerle saldırılar gerçekleştirmeye başladı.

ABD güçleri, bu süreçte birçok kez Yemen'den atılan füze ve kamikaze dronları imha ettiğini belirtti. Husilerin saldırılarının ardından çok sayıda gemicilik şirketi, Kızıldeniz'deki seferlerini durdurma kararı aldığını açıkladı.

ABD, küresel deniz ticareti güvenliğinin tehlikeye girdiği gerekçesiyle 18 Aralık'ta birçok ülkeyle birlikte Husi güçlere karşı "Refah Muhafızı Operasyonu" adında çok uluslu "deniz görev gücü" oluşturulduğunu duyurdu.