11 Ocak 2023 Çarşamba
İstanbul Hava durumu İstanbul 8°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Dünya
  • >
  • Yunanistan'ın son Kralı İkinci Konstantinos resmi törenle defnedilmeyecek

Yunanistan'ın son Kralı İkinci Konstantinos resmi törenle defnedilmeyecek

Yunanistan'da dün akşam 82 yaşında hayatını kaybeden ülkenin son Kralı İkinci Konstantinos'un resmi törenle defnedilmemesine karar verildi.

Haber Giriş: 11 Ocak 2023 Çarşamba - 14:22
Takip Et

Yunanistan'da 82 yaşında hayatını kaybeden ülkenin son Kralı İkinci Konstantinos'un resmi törenle defnedilmeyecek

Yunanistan'ın son Kralı İkinci Konstantinos resmi törenle defnedilmeyecek
+
Aa
-

Başbakanlık açıklamasında, Başbakan Kiryakos Miçotakis başkanlığında ilgili bakanların katılımıyla yapılan toplantıda cenaze törenine ilişkin kararlar paylaşıldı.

Açıklamada, eski Kral için "sivil vatandaş" olarak cenaze töreni düzenleneceği bildirildi.

İkinci Konstantinos'un, eski Kraliyet ailesi mensuplarının defnedildiği ve eski yazlık Kraliyet Sarayı Tatoi'a defnedileceği aktarılan açıklamada, cenaze töreninde hükümeti Kültür ve Spor Bakanı Lina Mendoni'nin temsil edeceği belirtildi.

Açıklamada, cenaze törenine katılmak üzere yurt dışından gelecek resmi konuklar için ilgili protokol kurallarının uygulanacağı kaydedildi.

Cenazenin nasıl yapılacağı tartışmaya yol açmıştı

Yunanistan'ın son Kralı İkinci Konstantinos'un cenaze töreninin nasıl yapılacağı ülkede tartışmaya neden olmuştu.

Yunan basınındaki haberlere göre, eski Kral'ın ailesi, cenaze töreninin "eski devlet başkanına" uygun şekilde yapılmasını talep etmişti.

Bu fikre karşı çıkanlar ise "Kral" unvanının kendisinden 1973'teki ve 1974'teki referandumlarla alındığını ve Kral'ın Yunan vatandaşlığından da çıkarıldığını belirterek resmi tören olamayacağını savunmuştu.

Yunanistan'ın son Kralı İkinci Konstantinos

Başkent Atina'nın Paleo Psihiko semtinde Haziran 1940'ta dünyaya gelen İkinci Konstantinos, 1964'ten Yunanistan'da monarşinin referandumla kaldırıldığı 1973'e kadar "Yunanistan Kralı" unvanını taşımıştı. 1974'teki ikinci referandumla Yunanistan'daki Krallık rejimi nihai olarak kaldırılmıştı.

Eski Kral, Aralık 1967'de ülkedeki Albaylar cuntasının diktatör rejimine karşı düzenlediği hareketin başarısızlıkla sonuçlanmasının ardından yurt dışına çıkmıştı.

Yunan hükümeti, 1994'te eski Kral'ı Yunan vatandaşlığından da çıkarmıştı.

İtalya ve İngiltere'de yaşayan İkinci Konstantinos, son yıllarında ise Yunanistan'da yaşamayı tercih etmişti.

Kraliyet mülkünün kamulaştırılması nedeniyle tazminat talep eden eski Kral'a Yunan devleti, 2003'te 13 milyon avronun üzerinde tazminat ödemişti.

Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Ayrıldığı kadının aracına bomba düzeneği yerleştirdi. Savunması ‘kumpasa geldim’ oldu
1
﻿Ayrıldığı kadının aracına bomba düzeneği yerleştirdi. Savunması ‘kumpasa geldim’ oldu
﻿Ayrıldığı kadının aracına bomba düzeneği yerleştirdi. Savunması ‘kumpasa geldim’ oldu
﻿Müslüme'nin annesinden şok eden kayınpeder itirafı. Türkiye günlerce bu olayı konuşmuştu
2
﻿Müslüme'nin annesinden şok eden kayınpeder itirafı. Türkiye günlerce bu olayı konuşmuştu
﻿Müslüme'nin annesinden şok eden kayınpeder itirafı. Türkiye günlerce bu olayı konuşmuştu
﻿İzmir’de eski emniyet binası çöktü: Göçük altında arama çalışması başlatıldı
3
﻿İzmir’de eski emniyet binası çöktü: Göçük altında arama çalışması başlatıldı
﻿İzmir’de eski emniyet binası çöktü: Göçük altında arama çalışması başlatıldı
﻿Meral Akşener iktidarın neden Haziran’dan önce seçim istediğini açıkladı
4
﻿Meral Akşener iktidarın neden Haziran’dan önce seçim istediğini açıkladı
﻿Meral Akşener iktidarın neden Haziran’dan önce seçim istediğini açıkladı
﻿İstiklal Caddesi'ni kana bulayan saldırıda yeni gelişme: Türkiye'ye teslim edildi
5
﻿İstiklal Caddesi'ni kana bulayan saldırıda yeni gelişme: Türkiye'ye teslim edildi
﻿İstiklal Caddesi'ni kana bulayan saldırıda yeni gelişme: Türkiye'ye teslim edildi
﻿Doğukan Sinik geri döndü
6
﻿Doğukan Sinik geri döndü
﻿Doğukan Sinik geri döndü
﻿Engelli iki çocuğuyla yaşayan 70 yaşındaki anneye elektrik borcu nedeniyle haciz geldi: Sizin hiç vicdanınız yok mu?
7
﻿Engelli iki çocuğuyla yaşayan 70 yaşındaki anneye elektrik borcu nedeniyle haciz geldi: Sizin hiç vicdanınız yok mu?
﻿Engelli iki çocuğuyla yaşayan 70 yaşındaki anneye elektrik borcu nedeniyle haciz geldi: Sizin hiç vicdanınız yok mu?
﻿Hülya'nın trajik ölümü! Olay 'iş kazası', neden 'tuvalet olmaması'
﻿Hülya'nın trajik ölümü! Olay 'iş kazası', neden 'tuvalet olmaması'
﻿Hülya'nın trajik ölümü! Olay 'iş kazası', neden 'tuvalet olmaması'
﻿İstanbul Ulaşım 8 personel alacak
﻿İstanbul Ulaşım 8 personel alacak
﻿İstanbul Ulaşım 8 personel alacak
﻿Takside dehşet! Başına taşla vurup hastanelik etti
﻿Takside dehşet! Başına taşla vurup hastanelik etti
﻿Takside dehşet! Başına taşla vurup hastanelik etti
﻿Eski Adalet Bakanı Torres hakkında gözaltı kararı
﻿Eski Adalet Bakanı Torres hakkında gözaltı kararı
﻿Eski Adalet Bakanı Torres hakkında gözaltı kararı
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.