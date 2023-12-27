Yunanistan'da askeri eğitim uçağı düştü

Yunanistan'ın Kalamata kentinde, eğitim amaçlı faaliyet gösteren bir askeri uçağın düştüğü bildirildi.

Yunanistan Hava Kuvvetleri yaptığı açıklamada, yerel saatle 11.28'de düşen uçağın modelinin T-2E olduğunu belirtirken, kazanın Kalamata Havalimanı'na dönüşü sırasında yaşandığı belirtildi.

Bazı haber siteleri ise, uçakta bir kişinin bulunduğunu ve düşmeden önce patlama meydana geldiği ileri sürüldü.

Yunan Radyo ve Televizyon Kurumu ERT'ye göre, yeni mezun pilotlar, eğitimlerini söz konusu uçakla tamamlıyor.