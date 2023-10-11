Yunanistan'da Batı Nil Virüsü 20 can aldı

Yunanistan Ulusal Kamu Sağlığı Kurumu (EODY) tarafından yapılan açıklamada, virüsün, ülkenin farklı noktalarında 20 kişinin ölümüne neden olduğu belirtildi.

Son bir haftada 5 yeni vakanın teşhis edildiği kaydedilen açıklamada, sivrisineklere karşı kişisel korunmanın önemi vurgulandı.

Virüsün özellikle Kardiça, Larissa, Trikala, İmathia, Selanik, Pela, Pieria, Kilkis, Serres, Halkidiki, Kavala, Drama, Rodop, İskeçe, Meriç, Kastoria, Arta ve Yanya bölgelerinde tespit edildiği belirtildi.

Uzmanlar, vakaların artacağı değerlendirmesinde bulundu.